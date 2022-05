गया: बिहार के गया में गंगा-जमुनी तहजीब की तस्वीर (Picture of Ganga-Jamuni Tehzeeb in Gaya) अक्सर देखने को मिलती है. इसी क्रम में आज ईद के मौके पर नगर निगम के वार्ड संख्या 35 के गेवाल बिगहा मोहल्ला में गंगा-जमुनी तहजीब देखने को मिली, जहां वार्ड 35 के पार्षद प्रतिनिधि मो. मंजर हुसैन ने नगर निगम के हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के सफाई कर्मियों के बीच सेवई एवं अन्य खाद्य सामग्री का वितरण (Distribution of Vermicelli and Food Items on Eid in Gaya) किया. सफाई कर्मियों को उन्होंने सेवई के साथ-साथ अन्य चीजों को भी उपहार स्वरूप दिया.

'सिर्फ ईद ही नहीं बल्कि होली जैसे पावन पर्व पर भी सफाई कर्मियों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण विगत कई वर्षों से लगातार कर रहे हैं. भले ही ईद मुस्लिम समुदाय के लोगों का सबसे पाक पर्व है. लेकिन इस दिन हम निगम के हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के सफाई कर्मियों के बीच सेवई एवं अन्य खाद्य सामग्री प्रसाद के रूप में वितरण कर रहे हैं. सफाई कर्मियों की बदौलत ही पूरे वार्ड में स्वच्छता रहती है. इससे पर्व-त्योहार मनाने में भी लोगों को सुकून महसूस होता है. यही वजह है कि हमने सफाई कर्मियों के बीच खाद्य सामग्री एवं उपहार वितरण करने का कार्य किया है.' - मो. मंजर हुसैन, पार्षद प्रतिनिधि

'गेवाल बिगहा मोहल्ला में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग रहते हैं. स्थानीय पार्षद प्रतिनिधि मंजर हुसैन के द्वारा प्रत्येक वर्ष होली और ईद के मौके पर सफाई कर्मियों को सम्मानित किया जाता है. यह दर्शाता है कि गया में किस तरह हिंदू और मुस्लिम एक-दूसरे के साथ मिलकर पर्व को सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाते हैं. निगम के सफाई कर्मी बहुत ही निर्धन परिवार से आते हैं. ऐसे में ईद जैसे पर्व पर उन्हें सम्मानित और उपहार देना निश्चित रूप से आपसी सौहार्द को बढ़ावा देना है.' - संतोष सिंह, सदस्य, भाजपा कार्य समिति

गंगा-जमुनी तहजीब की दिखी झलक: संतोष सिंह ने कहा कि यह मिसाल और कहीं देखने को नहीं मिलता. इस तरह के आयोजन से एक तरफ जहां सामाजिक सौहार्द बना रहता है. वहीं, दूसरी तरफ गंगा-जमुनी तहजीब का भी एक अच्छा मैसेज जाता है. जिस तरह से शादी-विवाह के मौके पर हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के यहां आते-जाते हैं, उसी तरह से ईद और होली जैसे पर्व को भी साथ में मिलकर मनाना आपसी एकता का प्रतीक माना जाता है. इस तरह के कार्यक्रम के लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं.

