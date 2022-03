दरभंगा:बिहार के दरभंगा जिले में घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के (Crime In Darbhanga) रसियारी बाजार की एक होलसेल किराना दुकान में नकाबपोश डकैतों ने शुक्रवार रात डकैती की घटना को अंजाम दिया. डकैतों ने हथियार के बल पर लगभग 12 लाख रुपये लूटपाट (Robbery From Grocery Shop In Darbhanga) की. वहीं, इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें दुकान के मालिक राधेश्याम झा अकेले डकैतों से जूझते हुए हुए दिख रहे हैं. ऐसा कहा जा रहा कि डकैत सहरसा की तरफ से आए थे और इस क्षेत्र में पहले भी लूट और डकैती की घटना को अंजाम दे चुकें है. फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है.

ये भी पढ़ें- बेतिया में पढ़ने वाली कोलकाता की मेडिकल छात्रा से चाकू के बल पर लूटपाट

लूटपाट का समाने आया सीसीटीवी फुटेज: बता दें कि सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा कि हथियार के बल पर 6 नकाबपोश डकैत रात के लगभग 8.40 मिनट पर ज्वालामुखी किराना स्टोर में घुसते हैं. अपराधियों ने पहले दुकान के स्टाफ को घेर लिया जिसके बाद दुकान के मालिक राधेश्याम झा को हथियार के बल पर हटाने की कोशिश करने लगे. लेकिन राधेश्याम अपराधियों के साथ जमकर मुकाबला करते नजर आ रहे हैं. इस दौरान नकाबपोश डकैतों उनके सिर पर लोहे की कुर्सियों से लगातार वार करना शुरू कर दिया और फिर मुंह में पिस्टल घुसा उन्हें जमीन पर गिरा कर जमकर पिटाई की. राधेश्याम जब पस्त पड़ जाते हैं तो डकैत दुकान के गल्ले से करीब 12 लाख रुपये लूट कर फरार हो जाते हैं. फिलहाल घायल दुकानदार राधेश्याम को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

दरभंगा में किराना दुकान से 12 लाख की लूट: वहीं, दुकानदार राधेश्याम के भाई घनश्याम झा ने बताया कि 6 की संख्या में पहुंचे डकैतों ने उनकी दुकान से करीब 12 लाख रुपये की लूटपाट की. उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में पहले भी ऐसी डकैती की घटनाएं हो चुकी हैं. लेकिन पुलिस इन्हें रोकने या इलाके में सुरक्षा बढ़ाने पर ध्यान नहीं दे रही है. पीड़ित दुकानदार के भाई ने पुलिस से जल्द से जल्द इस घटना का खुलासा करने और लूटी गई राशि बरामद करने की मांग की. इस डकैती की घटना के बाद पूरे इलाके में व्यवसायियों में पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारजगी जाहिर की है.

ये भी पढ़ें- सब्जी की दुकान लगाने को लेकर दो दुकानदारों में झड़प, चाकूबाजी में एक शख्स घायल

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP