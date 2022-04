छपरा: सारण जिले में खैरा थाना (Khaira police station in Saran district) क्षेत्र के सैदपुर अफोर का गांव में एक युवक अनोखे विवाद में गोली मारने (Crime in Chapra) का मामला सामने आया है. यहां बारात में आए युवक और ग्रामीणों के बीच भोज के दौरान दिए जाने वाले रसगुल्ले को लेकर विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि शुक्रवार की रात दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई. बाद विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक को गोली मार दी (Youth shot in Chhapra in Rasgulla dispute) गयी. घायल युवक की पहचान सैदपुर अफोर निवासी मुनमुन उपाध्याय (25वर्ष) के रूप में हुई है. मुनमुन को इलाज के लिए पहले छपरा लाया गया. वहां स्थिति नाजुक देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया.

कहासुनी के बाद मारपीट: बताया जाता है कि सुरेश तिवारी की बेटी का बारात आयी थी. भोजन के दौरान बारात में आए युवक के साथ गांव के कुछ युवकों का विवाद हो गया. यह विवाद रसगुल्ले को लेकर किये गये कंमेंट को लेकर हुआ था. इसके बाद दोनों पक्षों में बहस शुरू हो गयी. कुछ ही देर में कहासुनी मारपीट में बदल गई. हालांकि उस समय लोगों के हस्तक्षेप से विवाद हो गया.

घात लगाये युवकों ने मारी गोली: शुक्रवार को मारपीट के बाद कुछ युवकों को चिन्हित कर मारने की योजना बनाई गई थी. इसी दौरान मुनमुन दोपहर में ट्रैक्टर लेकर खेत पर गया था. इसी दौरान पूर्व से घात लगाए युवकों ने मुनमुन के साथ मारपीट कर गोली मार दी. गोली युवक के कमर के नीचे लगी है. गोली शरीर मे फंसे होने के कारण बेहतर इलाज के लिए युवक को पटना रेफर कर दिया गया है.

