पटना (मसौढ़ी): राजधानी पटना समेत प्रदेश में हौसला बुलंद बदमाश लगातार लूट और हत्या जैसी जघन्य आपराधिक घटनाओं (criminal incidents in patna) को अंजाम दे रहे हैं. ताजा मामला राजधानी पटना से सटे मसौढ़ी का है. जहां बदमाशों ने दिनदहाड़े एक युवक को गोली मार दी. जिससे वह लहुलूहान (Youth injured after being shot in Masaurhi) हो गया. आनन-फानन में उसे इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया. जहां हालत नाजुक होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद पीएमसीएच रेफर कर दिया. वहीं, युवक को गोली मारे जाने की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है. घटना मसौढ़ी थाना क्षेत्र के पटेल नगर मोहल्ले की है.

दिनदहाड़े गोली चलने से इलाके में दहशत: जानकारी के मुताबिक, मसौढ़ी थाना क्षेत्र के पटेल नगर मोहल्ले में दिनदहाड़े बदमाशों ने एक युवक को एक के बाद एक दो गोली मारी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. गोली चलने की आवाज सुनकर लोग घटनास्थल की तरफ भागे, लेकिन तब तक बदमाश घटना को अंजाम देकर फरार हो चुके थे. इसके बाद स्थानीय लोग फौरन घायल युवक को इलाज के लिए मसौढ़ी के अनुमंडल अस्पताल ले गये. जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद युवक को बहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया. युवक की पहचान मसौढ़ी के पटेल नगर निवासी आशुतोष कुमार के रूप में हुई है. दिनदहाड़े गोली की घटना से इलाके में सनसनी फैल गयी और लोग दहशत में हैं.

युवक को दो गोली लगी है. फिलहाल उसका इलाज चल रहा है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. इस घटना में शामिल अपराधियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. -रंजीत कुमार, थानाध्यक्ष मसौढ़ी

