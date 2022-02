भागलपुर: बिहार के (Crime in Bhagalpur) भागलपुर में प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या (Youth Murdered in Love Affair in Bhagalpur) का मामला सामने आया है. जिले में लगातार 24 घंटे के अंदर हत्या की दूसरी घटना सामने आई है. गौरतलब है कि कल शाम 4 बजे लोदीपुर थाना क्षेत्र के बाईपास के पास जमीन दिखाने के नाम पर युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई थी. जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया था

मिली जानकारी के अनुसार भागलपुर मधुसुदनपुर थाना के भतोड़िया से गोलहु जाने वाली मुख्य सड़क के किनारे अज्ञात अपराधियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी. मृतक युवक दीपक सिंह मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र बवलपुर गांव के शिवशंकर सिंह का पुत्र है. दीपक सिंह मूल रूप से सजौर के सरौख गांव का रहने वाला था. दो साल ये लोग परिवार के साथ बहवलपुर में घर बनाकर रह रहे थे. सुबह-सुबह मधुसुदनपुर थाना क्षेत्र में हत्याकांड को लेकर शहर में पुलिस के गस्ती और मुस्तैदी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं.

बता दें कि कल ही वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा क्राइम मीटिंग कर सभी थाना प्रभारियों को अपराध की रोकथाम के लिए कड़े दिशा-निर्देश दिए थे. इसके बावजूद, लगातार दो मर्डर की घटना पुलिस की मुस्तैदी पर सवाल खड़े कर रहे हैं. घटना को लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है. मृतक के शरीर पर पांच से छह गोलियों के निशान मिले हैं.

ग्रामीणों का कहना है कि हत्या कहीं और करके यहां पर शव को फेंका गया है. गांव वालों का यह भी कहना है कि देर रात एक उजले कलर की चार पहिया वाहन गांव में देखी गई थी और वो गाड़ी तुरंत फिर लौट गई थी. ग्रामीणों का कहना है कि चार पहिया वाहन से ही शव यहां ठिकाने लगाया गया है. चर्चा है कि अवैध संबंध को लेकर हत्या की गई होगी. मिली जानकारी के अनुसार दीपक की हत्‍या के तार प्रेम-प्रसंग मामलों को लेकर की गई है.

परिजनों ने बताया कि सरौख गांव की एक लड़की से वह प्रेम करता था. इस बीच दोनों के बीच कुछ विवाद हुआ और पंचायत बुलाई गई. पंचायत में दीपक पर जुर्माना लगाया गया. इसके बाद युवती की शादी दूसरे जगह तय हो गई. आशंका जताई जा रही है कि इस मामले में उसके पीछे कुछ लोग लग गए थे. जिले में वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर लगातार वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर मामले की जांच कर रही है.

