भागलपुर: बिहार के भागलपुर में अनियंत्रित अज्ञात वाहन की टक्कर से मासूम की मौत हो गई. (Child Dies in Road Accident in Bhagalpur) नाराज लोगों ने बाइपास को घंटों जाम कर दिया. इन सबके बीच सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई. भागलपुर में जीरो माइल ग्लोकल अस्पताल के समीप बाइपास पर दर्दनाक सड़क हादसे में 5 साल के एक मासूम की मौत हो गई. वहीं घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने बाइपास पर आगजनी करते हुए आवागमन को पूर्ण रूप से बाधित कर दिया.

ये भी पढ़ें- बिहार विधान परिषद चुनाव: BJP 13 सिटिंग सीटों पर लड़ने को अड़ी, JDU किस फॉर्मूले की ताक में खड़ी ?

इस संबंध में मृतक बालक के परिजन ने बताया कि पांच वर्षीय नवनीत को तेज रफ्तार से जा रही एक वाहन ने रौंद दिया, जिसमें बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई. उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना यहां आम हो गई है. इसलिए डीएम उन्हें जब तक यहां अंडरपास या ओवरब्रिज बनाने का आश्वासन नहीं देंगे, तब तक सभी ग्रामीण मिलकर सड़क को जाम ही रखेंगे. इन सबके बीच सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई. बाद में पुलिस ने किसी तरह उनको समाझा-बुझाकर सड़क से जाम हटवाया.

बता दें कि कुछ दिन पहले भागलपुर जिले में सड़क हादसे (One Died In Road Accident In Bhagalpur) में एक छात्र की मौत हो गई. सुबह छात्र बाइक से ट्यूशन पढ़ने भागलपुर जा रहा था. इसी दौरान हबीबपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सरदारपुर चौक के पास अमरपुर-भागलपुर मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया. घायल छात्र को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसकी मौत हो गई.

ये भी पढ़ें- बेटे की गोलीबारी पर मंत्री की सफाई- 'गोली से नहीं पत्थर से घायल हुए लोग, जमीन कब्जाना चाहते थे दबंग'

ये भी पढ़ें- UP में मोदी-योगी के खिलाफ नीतीश करेंगे प्रचार तो कहीं बिहार में BJP-JDU गठबंधन में न बढ़ जाए दरार!

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP