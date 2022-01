भागलपुरः बिहार के भागलपुर जिले में सड़क हादसे (One Died In Road Accident In Bhagalpur) में एक छात्र की मौत हो गई. सोमवार की सुबह छात्र बाइक से ट्यूशन पढ़ने भागलपुर जा रहा था. इसी दौरान हबीबपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सरदारपुर चौक के पास अमरपुर-भागलपुर मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया. हादसे में बाइक सवार छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे के बाद आसपास के लोगों के सहयाेग से पुलिस ने घायल छात्र को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. हादसे के पीछे सुबह सड़क पर घना कोहरे का होना भी बताया जा रहा है.

हादसे के शिकार हुए छात्र की पहचान भागलपुर जिला अंतर्गत शाहकुंड थाना क्षेत्र के दामोदरपुर निवासी सुरेन्द्र कुमार के पुत्र धनराज कुमार के रूप में की गई है. परिजनों ने बताया कि रोज की तरह वह बाइक से ट्यूशन पढ़ने जा रहा था. सड़क पर घने कोहरे के कारण ट्रक ने बाइक को रौंद दिया.

इस दौरान छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया और बाइक के परखच्चे उड़ गये. वहीं इलाज के दौरान छात्र को मौत हो गई. हबीबपुर थाने की पुलिस ने बताया कि जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर में पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है. पुलिस फरार ड्राइवर और ट्रक की तलाश कर रही है. छात्र की मौत के बाद परिजनों में मातम छाया हुआ है.

