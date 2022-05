बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय में दबंगों का कहर (Crime in Begusarai) जारी है. आए दिन अपराधी कहीं ना कहीं किसी ना किसी अपराध को अंजाम दे रहे हैं. ताजा घटना में एक व्यक्ति महिला को सरेआम पीट रहा है. और उसे कोई बचाने भी नहीं आ रहा है. महिला दबंग व्यक्ति से बचाने के लिए बार-बार गुहार लगा रही है. लेकिन महिला की आवाज सुनकर भी कोई महिला को बचाने नहीं जा रहा है. महिला की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल (Video of Woman Beating is Viral in Begusarai) हो रहा है. पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद मामला पुलिस के संज्ञान में आया है, लेकिन पुलिस अभी भी कुछ बताने से इंकार कर रही है.

महिला की पिटाई का वीडियो वायरल: मिली जानकारी के अनुसार गांव के ही एक दबंग युवक से एक महिला मजदूरी मांगने के लिए गई तो पहले युवक ने मजदूरी देने से इंकार कर दिया, फिर मजदूर महिला की बाल पकड़कर पिटाई कर दी और जब महिला ने पिटाई का विरोध किया तो दबंग युवक ने उसको ईंट मार-मार कर घायल कर दिया. पिटाई का वायरल वीडियो भगवानपुर थाना क्षेत्र के नौलागढ़ गांव की बताई जा रही है. महिला की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस को मामले की जानकारी हुई. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

मजूदरी मांगने पर महिला की पिटाई: महिला की दबंग द्वारा पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह वीडियो यह बताने के लिए काफी है कि मानवीय सोच कितनी हद तक नीचे गिर गई है. वायरल वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि एक दबंग युवक किस तरह एक महिला की बीच सड़क पर बेरहमी से पिटाई कर रहा है. हालांकि हम इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करते, लेकिन मिली जानकारी के अनुसार गांव के ही एक दबंग युवक से दलित महिला मजदूरी मांगने के लिए गई तो पहले युवक ने बाल पकड़कर उसकी पिटाई की फिर जब महिला ने अपने बचाव के लिए विरोध किया तो ईंट से महिला की कूंच-कूंच कर घायल कर दिया.

