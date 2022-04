नवादा: बिहार के नवादा के श्रीरामपुर गांव (Land Dispute In Shrirampur Village Nawada) की ये तस्वीर है. यहां बीच खेत में महिला (woman beaten up in land dispute in Nawada) का बाल खींचकर घसीटा गया. उसके बेटे को लाठियों से तब तक मारा गया जब तक कि वो बेसुध नहीं हो गया. दरअसल, चार भाइयों में 80 कट्ठा जमीन को लेकर विवाद है. तीन भाइयों ने चौथे भाई के बेटे और पत्नी पर यह हमला किया है.

जमीन विवाद में मारपीट: बताया जा रहा है कि श्रीरामपुर गांव निवासी अशोक प्रसाद का अपने तीन भाई शिवबालक प्रसाद, चंद्रभूषण कुमार और रामनंदन कुमार के साथ जमीन का विवाद चल रहा था. तीनों भाई अपने बड़े भाई अशोक को जमीन में हिस्सा नहीं देना चाहते थे. शनिवार की सुबह अशोक की पत्नी उर्मिला देवी गेहूं की फसल काटने खेत में पहुंची थी. इसी दौरान तीनों भाइयों ने मिलकर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी. मां की पिटाई होता देख जब बेटा उसे बचाने आया तो आरोपियों ने उसकी भी बेरहमी से पिटाई कर दी.

पीड़ित ने कहा कि: पीड़ित बेटे ने बताया कि हमारे पुरखों की संपत्ति है. तीन चाचा ने घर बना लिया. हम साथ में खेती करते हैं. जब मम्मी खेती करने गई तो सभी लाठी, डंडा गड़ासा लेकर पहुंच गए और अभद्र व्यवहार करते हुए जान लेवा हमला किया गया. दो लोग घायल हुए है. 29 सितम्बर 2021 से विवाद चल रहा है. हमारे साथ पहले भी मारपीट हुई थी. हमने थाने में आवेदन दिया था, एसपी से भी न्याय की गुहार लगायी थी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई.

पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती: ग्रामीणों द्वारा घटना की जानकारी दिए जाने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल मां-बेटे को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया. इस बीच पुलिस को देख आरोपी पक्ष के लोग मौके से फरार हो गए. फिलहाल मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है. पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुट गई है. इधर, मारपीट के दौरान किसी ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. मारपीट का ये वीडियो काफी तेजी से वायरल (Nawada viral video) हो रहा है. वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे आरोपी मां-बेटे पर बेरहमी से लाठी बरसा रहे हैं.

