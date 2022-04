पश्चिम चंपारण: बेतिया से रिश्तों को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है. मामला मझौलिया थाना क्षेत्र दुधा मठिया गांव (woman beaten up in Dudha Mathia Village bettiah) का है, जहां एक बुजुर्ग महिला की जमकर पिटाई (son beaten up mother in bettiah) की गयी है. बुजुर्ग के साथ मारपीट करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का बेटा और पोता था. 75 साल की सुखरानी देवी को मारकर उसका हाथ तोड़ दिया गया.

75 साल की बुजुर्ग के साथ मारपीट: दुधा मठिया गांव में रिश्तों को तार-तार उस वक्त किया गया जब 75 साल की एक बुजुर्ग महिला को उसके ही बेटे ने बुरी तरह से मारा पीटा. बताया जाता है कि सुखरानी देवी के दो बेटे हैं. उसमें से एक बेटे उमेश साह ने अपनी पत्नी लालसा देवी और दो बच्चों राजू साह और राजन साह के साथ ही पड़ोसी अशोक साह ने मिलकर बुजुर्ग की पिटायी कर दी. मारपीट की इस घटना में सुखरानी देवी का हाथ पांव तोड़ दिया गया. बुजुर्ग महिला महीनों अस्पताल रही. वहीं महिला के दूसरे बेटे ने उसका इलाज कराया और थाने में मामला दर्ज कराया.

बेटे और पोतों ने महिला का हाथ पांव तोड़ा: मारपीट की यह घटना दो साल पहले की है. महिला के आवेदन पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी. लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी. जिसके बाद बुजुर्ग इंसाफ के लिए लगातार थाने के चक्कर लगा रही थी. महिला आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रही थी, जिसके बाद देर से ही सही लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पांच अभियुक्तों में से एक को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने फिलहाल पड़ोसी अशोक साह को गिरफ्तार किया है.

बुजुर्ग महिला ने बतायी आपबीती: बुजुर्ग महिला ने बताया कि मेरे हाथ पांव मेरे बेटे और मेरे नातियों ने तोड़ा था. पुलिस ने अबतक उनको गिरफ्तार नहीं किया है. घटना हुए दो साल बीत गए हैं. थाने के चक्कर लगाने के बाद अब जाकर एक आरोपी की गिरफ्तारी हो सकी है. लेकिन मैं इंसाफ चाहती हूं. जल्द से जल्द बाकी अभियुक्तों को भी पुलिस अरेस्ट करे.

किस ओर जा रहा समाज?: अब सवाल उठता है कि एक बुजुर्ग महिला के उसके ही बेटे पोते पीटकर हाथ पांव तोड़ देते है, मामला दर्ज होता है और पुलिस दो साल तक कोई कार्रवाई आखिर क्यों नही करती है. बुजुर्ग महिला न्याय की गुहार लगा रही है. थाने का चक्कर काट रही है. फिलहाल इस तरह के मामलों ने समाज की संवेदनहीनता को दर्शाने का काम किया है. कई बच्चे अपने बूढ़े मां बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं तो कोई उनके साथ बद से भी बदतर व्यवहार करता है. आखिर हमारा समाज कहां जा रहा है? इस दिशा में सभी को गंभीरता से सोचने की जरूरत है.

