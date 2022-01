नई दिल्ली : भारत में ओमीक्रोन स्वरूप (Omicron in India) से संक्रमण के 552 नए मामले (new cases of omicron) सामने आने के बाद देश के 27 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में कोरोना वायरस के इस स्वरूप (Corona new variant omicron) से अब तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 3,623 हो गई है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के रविवार को अद्यतन आंकड़ों में यह जानकारी दी गई.

मंत्रालय के सुबह आठ बजे के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 1,59,632 नए मामले (new cases of Corona) सामने आए, जो पिछले 224 दिन में सामने आए सर्वाधिक दैनिक मामले हैं. देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या (active cases of corona) बढ़कर 5,90,611 हो गई है, जो करीब 197 दिन में सर्वाधिक है. यह संक्रमण के कुल मामलों का 1.66 प्रतिशत है. इससे पहले पिछले साल 29 मई को संक्रमण के 1,65,553 मामले सामने आए थे.

ओमीक्रोन के 3,623 मामलों में से 1,409 लोग या तो देश से बाहर चले गए हैं या स्वस्थ हो गए हैं. महाराष्ट्र में ओमीक्रोन के सर्वाधिक (hike in omicron cases in Maharashtra) 1,009 मामले सामने आए. इसके बाद दिल्ली में 513, कर्नाटक में 441, राजस्थान में 373, केरल में 333 और गुजरात में 204 मामले सामने आए.

मंत्रालय ने बताया कि कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले लोगों की राष्ट्रीय दर गिरकर 96.98 प्रतिशत हो गयी है. पिछले 24 घंटों में संक्रमण का इलाज करा रहे लोगों की संख्या में 1,18,442 मामलों की वृद्धि हुई है.

आंकड़ों के अनुसार, देश में पिछले 24 घंटे में 327 लोगों की मौत होने के बाद मृतक संख्या बढ़कर 4,83,790 हो गई है. पिछले 24 घंटे में हुई मौतों में 242 लोगों की केरल और 19 लोगों की मौत पश्चिम बंगाल में हुई. इस महामारी से अब तक कुल 4,83,790 मरीज जान गंवा चुके हैं, जिनमें से महाराष्ट्र में 1,41,627, केरल में 49,547, कर्नाटक में 38,366, तमिलनाडु में 36,843, दिल्ली में 25,143, उत्तर प्रदेश में 22,924 और पश्चिम बंगाल में 19,883 लोगों की मौत हुई.

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अभी तक जिन लोगों की कोरोना वायरस संक्रमण से मौत हुई है, उनमें से 70 प्रतिशत से ज्यादा मरीजों को अन्य बीमारियां भी थीं. मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर बताया कि उसके आंकड़ों का भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के आंकड़ों के साथ मिलान किया जा रहा है.

मंत्रालय ने बताया कि संक्रमण की दैनिक दर 10.21 प्रतिशत दर्ज की गई जबकि साप्ताहिक संक्रमण दर 6.77 प्रतिशत दर्ज की गई. कोविड-19 से स्वस्थ हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 3,44,53,603 हो गई है. वहीं, मृत्यु दर 1.36 प्रतिशत दर्ज की गई. देशव्यापी कोविड-19 रोधी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक 151.58 करोड़ से अधिक खुराकें दी गयी हैं.

(पीटीआई-भाषा)