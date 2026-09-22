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Deshnoke Tragedy: खेत की डिग्गी में डूबने से 3 बच्चों की मौत, छोटे भाइयों को बचाने कूदा किशोर भी नहीं बचा

देशनोक थाना बीकानेर ( फोटो ईटीवी भारत )

बीकानेर : ​जिले के देशनोक थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. यहां ओरण परिक्रमा रोड पर बने एक खेत में पानी की डिग्गी (कृषि कार्य के लिए बना पक्का जलकुंड) में डूबने से तीन बच्चों की अकाल मौत हो गई. हादसे में दो मासूम खेलते-खेलते पानी में गिर गए थे, जिन्हें बचाने के लिए एक 17 साल का किशोर भी बिना सोचे-समझे पानी में कूद पड़ा. गहरा पानी होने की वजह से वह दोनों बच्चों को नहीं निकाल पाया और खुद भी दलदल व गहरे जल में समा गया. इस घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है और पीड़ित परिवार में चीख-पुकार मची हुई है. थानाधिकारी सुमन शेखावत ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि मृतकों की शिनाख्त पंकज (17), कृष (7) और कार्तिक (4) के रूप में हुई है. पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित परिवार मूल रूप से हरियाणा के आदमपुर का रहने वाला है. परिवार के सदस्य मजदूरी करके गुजर-बसर करते हैं और कुछ समय पहले ही देशनोक रोही इलाके में एक खेत पर कृषि कार्य (कटाई-बुवाई) के सिलसिले में आए हुए थे. सोमवार को परिवार के बड़े सदस्य खेत में अपने रोजमर्रा के काम में जुटे हुए थे और बच्चे पास में ही खेल रहे थे. इसी बीच 7 वर्षीय कृष और 4 वर्षीय कार्तिक खेलते-खेलते खेत में बनी खुली पानी की डिग्गी के किनारे जा पहुंचे. अचानक पैर फिसलने से दोनों मासूम गहरे पानी में गिर पड़े. इसे भी पढ़ें: जोधपुरः खेलने गए दो भाइयों की पानी में डूबने से मौत