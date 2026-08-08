गुजरात के उमई नदी में नहाने उतरे राजस्थान के 4 युवकों की डूबने से मौत, रात को वापसी की थी ट्रेन
सभी युवक राजस्थान से सुरेंद्रनगर जिले के नागरा गांव में एक सोलर प्लांट में काम करने आए थे.
Published : August 8, 2026 at 9:57 AM IST
राजस्थान/गुजरात : गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के वढवाण तालुका के नागरा गांव में शुक्रवार को उमई नदी में डूबने से राजस्थान के चार युवकों की मौत हो गई. सभी युवक राजस्थान के रहने वाले थे. स्थानीय तैराकों की एक टीम ने चारों युवक के शवों को बहार निकाला और फिर पुलिस विभाग और प्रशासन की टीम से संपर्क किया. सभी के शवों को देर रात को सुरेंद्रनगर अस्पताल लाया गया.
एक युवक को बचाया : सभी युवक राजस्थान से सुरेंद्रनगर जिले के नागरा गांव में एक सोलर प्लांट में काम करने आए थे. शुक्रवार को पांच युवक उमई नदी में नहाने के लिए आए थे. ये पांचों दोस्त नहाते-नहाते मस्ती करने लगे और गहरे पानी की ओर चले गए और पानी में डूब गए. हालांकि, इनमें से एक युवक कालूराम को बचा लिया गया, जबकि बाकी चार युवकों की मौत हो गई. मृतकों की पहचान मोहनलाल चौधरी निवासी बाड़मेर, जीवाराम चौधरी (26 साल) निवासी जालौर, रमेशकुमार चौधरी (21 साल) निवासी जालौर, खुशाराम चौधरी (20 साल) निवासी फलौदी के रूप में हुई है.
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घटना में बचे युवक कालूराम जाट ने बताया कि एक दिन पहले भी सभी दोस्त इसी जगह नहाने आए थे, लेकिन उस दौरान कोई नुकसान नहीं हुआ. सभी का काम पूरा हो गया था. शुक्रवार रात की टिकट भी बुक थी, इसीलिए नदी में नहाने आए थे. ये चारों नहाते समय मस्ती करने लगे और गहरे पानी में चले गए और फिर पानी में डूबने लगे. जब गांव वालों ने उन्हें बाहर निकाला तो उनकी मौत हो गई.
मरने वाले युवकों के परिवारों को घटना की जानकारी दे दी गई है. शुरुआती जांच में पता चला है कि वे राजस्थान से सुरेंद्रनगर आए थे और नागरा गांव में एक सोलर प्लांट में काम कर रहे थे. वहां का काम भी पूरा हो चुका था. वह एक दिन पहले सोमनाथ गए थे और उसके बाद राजस्थान लौटने वाला थे. उनका ट्रेन का टिकट भी बुक हो चुका था. आखिरी दिन जांच में यह भी पता चला कि वह नहाने के लिए नदी में उतरे थे. परिजनों को सूचित किया गया है. : प्रेमसुख डेलु, पुलीस अधिक्षक, सुरेंद्रनगर