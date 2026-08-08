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गुजरात के उमई नदी में नहाने उतरे राजस्थान के 4 युवकों की डूबने से मौत, रात को वापसी की थी ट्रेन

राजस्थान/गुजरात : गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के वढवाण तालुका के नागरा गांव में शुक्रवार को उमई नदी में डूबने से राजस्थान के चार युवकों की मौत हो गई. सभी युवक राजस्थान के रहने वाले थे. स्थानीय तैराकों की एक टीम ने चारों युवक के शवों को बहार निकाला और फिर पुलिस विभाग और प्रशासन की टीम से संपर्क किया. सभी के शवों को देर रात को सुरेंद्रनगर अस्पताल लाया गया.

एक युवक को बचाया : सभी युवक राजस्थान से सुरेंद्रनगर जिले के नागरा गांव में एक सोलर प्लांट में काम करने आए थे. शुक्रवार को पांच युवक उमई नदी में नहाने के लिए आए थे. ​​ये पांचों दोस्त नहाते-नहाते मस्ती करने लगे और गहरे पानी की ओर चले गए और पानी में डूब गए. हालांकि, इनमें से एक युवक कालूराम को बचा लिया गया, जबकि बाकी चार युवकों की मौत हो गई. मृतकों की पहचान मोहनलाल चौधरी निवासी बाड़मेर, जीवाराम चौधरी (26 साल) निवासी जालौर, रमेशकुमार चौधरी (21 साल) निवासी जालौर, खुशाराम चौधरी (20 साल) निवासी फलौदी के रूप में हुई है.