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जोधपुरः खेलने गए दो भाइयों की पानी में डूबने से मौत

पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम करके परिजनों को सौंप दिए है.

BROTHERS DROWN IN JODHPUR, पानी में डूबने से भाइयों की मौत
पुलिस कमिश्नरेट के करवड़ थाना क्षेत्र. (ETV Bharat jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 17, 2026 at 8:28 PM IST

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जोधपुरः पुलिस कमिश्नरेट के करवड़ थाना क्षेत्र में रविवार को खेलने के लिए निकले दो बच्चों के शव सोमवार को खाली प्लॉटों में भरे पानी में मिले हैं. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम करके परिजनों को सौंप दिए है. दोनों आपस में रिश्ते में भाई लगते थे.

करवड़ थाना अधिकारी परमेश्वरी ने बताया कि घटना लोरड़ी पंडितजी गांव की है. यहां के रहने वाले सोहनराम पटेल और ओमाराम पटेल के बेटे विष्णु पटेल (13) और नीतेश (11) दोनों रविवार को घर से खेलने के लिए निकले थे. देर शाम तक वापस नहीं आए तो घर वालों ने तलाश शुरू की, लेकिन नहीं मिले. पुलिस को भी सूचित किया था.

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सुबह परिजन वापस ढूंढने गए तो पता चला कि नजदीक में भरे पानी में बच्चे के शव तैर रहे थे. इसके बाद उनको बाहर निकाला गया. पुलिस ने दोनों के शव महात्मा गांधी अस्पताल भेजे, जहां विष्णु और नितेश के शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द कर दिए. परिजनों की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज किया गया है.

प्लॉट पर भरा पानी, तालाब बनाः करवड़ थाना क्षेत्र में सरकारी और निजी क्षेत्र की कई कॉलोनियां कटी हुई हैं. इन दिनों बारिश होने से इन प्लॉटों पर पानी भरने से यह तालाब की तरह हो गए हैं. दोनों बच्चे जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा काटी गई कालोनी में भरे पानी में उतरे थे. पुलिस का कहना है कि जिस जगह पर दोनों के शव मिले वहां पर चिकनी मिट्टी है. अंदेशा है कि पांव फिसलने की वजह से दोनों पानी में गिर गए, इससे डूब गए.

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