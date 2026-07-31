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अजयराज सिंह हत्याकांड के आरोपी को मारने निकले बदमाश ने पुलिस पर की फायरिंग, पैर में लगी गोली

घायल आरोपी को अस्पताल देखने पहुंचे एसपी ( ETV Bharat Chittorgarh )