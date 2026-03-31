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चित्तौड़गढ़ जेल की सुरक्षा में पोल: अजयराज हत्याकांड के मुख्य आरोपी की बैरक से मोबाइल बरामद

चित्तौड़गढ़: शहर के कोतवाली थाना इलाके में गत वर्ष बजरी विवाद में हुए अजयराज सिंह हत्याकांड में गिरफ्तार बंदी हिस्ट्रीशीटर ईश्वर सिंह डेट और इसके सहयोगी की जेल बैरक से तलाशी में एक मोबाइल और चार्जर बरामद हुआ है. चित्तौड़गढ़ जिला जेल में मोबाइल मिलने के संबंध में जेल प्रशासन ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. इससे कड़ी सुरक्षा की बात करने वाले जेल प्रशासन के दावों की भी हवा निकल गई. जघन्य हत्याकांड में गिरफ्तार हिस्ट्रीशीटर आरोपी से जेल में मोबाइल मिलना कहीं बड़ी साजिश की ओर इशारा तो नहीं कर रहा है.

कोतवाली थाने के सब इंस्पेक्टर एवं अनुसंधान अधिकारी पारस कुमार ने बताया कि कोतवाली थाने पर जेल प्रहरी वेदराम चौधरी ने रिपोर्ट दी. इसमें बताया कि सोमवार शाम 6.30 जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट का जेल में निरीक्षण था. इस दौरान जिला जेल के वार्ड के सेल नंबर तीन में जेल अधीक्षक की मौजूदगी में तलाशी ली गई. इसमें सेल के मंदिर में एक सिल्वर कलर का मोबाइल बरामद किया गया. इसमें सिम थी. मंदिर में बैट्री मय चार्जिंग केबल भी बरामद की गई.

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भगवान की तस्वीर के पीछे छुपा रखा था: पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि जिला जेल में विचाराधीन बंदी गंगरार थाना क्षेत्र के डेट निवासी ईश्वर सिंह उर्फ हरिओम सिंह चौहान तथा राशमी थाना क्षेत्र के सिंहाना निवासी हर्षवर्धन सिंह जिला जेल में बंद है. इनके सेल की तलाशी में जेल प्रहरी चंद्रप्रकाश गुर्जर ने बंदी के मंदिर की तस्वीर के पीछे कीपेड मोबाइल मय बैट्री, सिम एवं चार्जिंग केबल बरामद की गई. जेल प्रशासन ने ड्यूटी स्टाफ की उपस्थिति में फर्द जब्ती तैयार की. कोतवाली थाना पुलिस ने प्रार्थी की रिपोर्ट पर कारागार अधिनियम 2015 में प्रकरण दर्ज किया. पुलिस ने मामला दर्ज कर के अनुसंधान शुरू किया. सब इंस्पेक्टर ने बताया कि रिपोर्ट पर जांच की जा रही है. कॉल डिटेल निकलवाएंगे.

होटल पर मारी थी गोली: 1 जून 2025 की रात मोड़ जी का मिन्नाणा निवासी अजयराज सिंह अपने साथियों के साथ कोतवाली थाना इलाके में सेमलपुरा स्थित होटल पर खाना खा रहा था. रात करीब 10.30 बजे ईश्वरसिंह डेट, भैरूं झूंपडा समेत कई आरोपी पहुंचे और गोली मार कर अजयराज की हत्या कर दी. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच की. इस मामले में करीब 30 आरोपी गिरफ्तार किए, जो हत्या, षड़यंत्र और आरोपियों को शरण देने के आरोपी हैं. एक आरोपी भैरूं झूंपडा की गिरफ्तारी बाकी है. पांच छह दिन पूर्व भैरूं झूंपडा को भीलवाड़ा पुलिस ने गुजरात से गिरफ्तार किया. इसे अब चित्तौड़गढ़ पुलिस भी गिरफ्तार करेगी.