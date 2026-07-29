बर्थडे पार्टी में अवैध बंदूक से हवाई फायरिंग, सोशल मीडिया पर अपलोड रील, तीन गिरफ्तार
अवैध हथियार के साथ रील बनाकर या प्रदर्शन करते हुए फोटो-वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करना दंडनीय अपराध है.
Published : July 29, 2026 at 3:21 PM IST
चित्तौड़गढ़: जन्मदिन पार्टी में अवैध बंदूक से हवाई फायरिंग कर वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करने के मामले में डीएसटी और निंबाहेड़ा सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई की. पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर अवैध दुनाली बंदूक जब्त की.
पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि डीएसटी प्रभारी सूरज कुमार को सूचना मिली थी कि अभिषेक नायक और दशरथ नायक ने बर्थडे पार्टी में दुनाली से फायरिंग का स्टेटस सोशल मीडिया पर लगाया है. इस पर सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग की तो सामने आया कि कि अभिषेक नायक केक काट रहा था और पीछे राहुल बंजारा व दशरथ नायक बंदूक से हवाई फायर कर रहे थे. दशरथ नायक ने अपनी इंस्टा आईडी पर फोटो भी डाली, जिसमें कंधे पर बंदूक रखकर अभिषेक नायक को केक खिला रहा था.
पढ़ें:बर्थडे केक पर लिखा JAIL, हवालात में मनी पार्टी, आखिर क्या है माजरा
शांतिभंग में गिरफ्तारी: पुलिस अधीक्षक सिंह ने बताया कि आरोपियों का यह कृत्य न सिर्फ खुद की जान जोखिम में डालने वाला, बल्कि वहां मौजूद अन्य लोगों की जान को खतरे में डाल रहा था. इससे आमजन में भय पैदा हुआ. इस पर थाना सदर निंबाहेड़ा में आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया. पुलिस ने मामले में निंबाहेड़ा सदर थाना क्षेत्र के दशरथ पुत्र भगवती लाल नायक निवासी कचरिया खेड़ी, राहुल बंजारा निवासी धीनवा तथा अभिषेक पुत्र रामलाल नायक निवासी धीनवा को शांतिभंग में गिरफ्तार किया. पुलिस ने बताया कि अवैध हथियार के साथ रील बना कर या प्रदर्शन करते हुए फोटो-वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करना कानूनन दंडनीय अपराध है.
तलवार से काटा केक, गिरफ्तार: कार्रवाई में डीएसटी के सूरज कुमार, वीरेंद्र, शीशपाल, सुरेश सुंडा, देवेंद्र, अरविंद, अशोक, कृष्णकांत, जगदीश के अलावा थाना सदर के एएसआई भूपेंद्र सिंह, कांस्टेबल नाहर सिंह, दिनेश, सूर्यभान सिंह शामिल रहे. जिले के कपासन में भी दरगाह के सामने तलवार से केक काटने के मामले में पुलिस ने निंबाहेड़ा कोतवाली पुलिस थाने के हिस्ट्रीशीटर शोएब लाला को गिरफ्तार किया था.
पढ़ें:'लेडी डॉन' ने तलवार से काटा केक, वीडियो देख अब पुलिस देगी गिफ्ट! - INDORE LADY DON CAKE CUTTING VIDEO