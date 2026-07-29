ETV Bharat / state

बर्थडे पार्टी में अवैध बंदूक से हवाई फायरिंग, सोशल मीडिया पर अपलोड रील, तीन गिरफ्तार

वायरल वीडियो में अवैध फायरिंग करता दिखा युवक ( Photo; social media )

चित्तौड़गढ़: जन्मदिन पार्टी में अवैध बंदूक से हवाई फायरिंग कर वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करने के मामले में डीएसटी और निंबाहेड़ा सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई की. पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर अवैध दुनाली बंदूक जब्त की. पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि डीएसटी प्रभारी सूरज कुमार को सूचना मिली थी कि अभिषेक नायक और दशरथ नायक ने बर्थडे पार्टी में दुनाली से फायरिंग का स्टेटस सोशल मीडिया पर लगाया है. इस पर सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग की तो सामने आया कि कि अभिषेक नायक केक काट रहा था और पीछे राहुल बंजारा व दशरथ नायक बंदूक से हवाई फायर कर रहे थे. दशरथ नायक ने अपनी इंस्टा आईडी पर फोटो भी डाली, जिसमें कंधे पर बंदूक रखकर अभिषेक नायक को केक खिला रहा था. पढ़ें:बर्थडे केक पर लिखा JAIL, हवालात में मनी पार्टी, आखिर क्या है माजरा