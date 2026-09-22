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UP IAS Transfer; 34 अधिकारी इधर-उधर, हरदोई कानपुर और मुरादाबाद समेत कई जिलों के डीएम बदले





ट्रांसफर सूची (नाम, पदनाम, वर्तमान तैनाती और नई तैनाती)



1- अनुनय झा, जिलाधिकारी हरदोई, नई तैनाती: जिलाधिकारी, मुरादाबाद



2- राहुल पांडेय, विशेष सचिव राज्य कर, नई तैनाती: जिलाधिकारी, हरदोई



3- एम. अरुन्मोली, उपाध्यक्ष आगरा विकास प्राधिकरण/सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, आगरा, नई तैनाती: जिलाधिकारी, एटा



4- संजय चौहान, जिलाधिकारी अमेठी, नई तैनाती: जिलाधिकारी, कुशीनगर



5- महेंद्र सिंह तंवर, जिलाधिकारी कुशीनगर, नई तैनाती: जिलाधिकारी, कानपुर नगर



6- अनुज मलिक, मुख्य कार्यपालक अधिकारी गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नई तैनाती: जिलाधिकारी, संतकबीरनगर



7- आलोक कुमार, जिलाधिकारी संतकबीर नगर, नई तैनाती: जिलाधिकारी, पीलीभीत



8- ज्ञानेंद्र सिंह, जिलाधिकारी पीलीभीत, नई तैनाती: जिलाधिकारी, बलिया



9- शशांक चौधरी, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी इन्वेस्ट यूपी/अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, नई तैनाती: जिलाधिकारी, अमेठी



10- दिव्यान्शु पटेल, नगर आयुक्त नगर निगम मुरादाबाद, नई तैनाती: जिलाधिकारी, बागपत



11- प्रभास कुमार, विशेष सचिव नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति/संयुक्त प्रबंध निदेशक, उप्र जल निगम (ग्रामीण), नई तैनाती: जिलाधिकारी, महोबा



12- उमेश प्रताप सिंह, विशेष सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण/प्रबंध निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम, नई तैनाती: जिलाधिकारी, बिजनौर



13- सत्य प्रकाश पटेल, वर्तमान तैनाती: विशेष सचिव, नगर विकास, नई तैनाती: जिलाधिकारी, हाथरस



14- अशोक कुमार, विशेष सचिव, सिंचाई जल संसाधन एवं परती भूमि विकास, नई तैनाती: जिलाधिकारी, हमीरपुर



15- हिमांशु कौशिक, विशेष सचिव कारागार प्रशासन एवं सुधार, नई तैनाती: नगर आयुक्त, नगर निगम मुरादाबाद



16- विजय कुमार सिंह, प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन (यूपीएल्को), नई तैनाती: मुख्य विकास अधिकारी, मिर्जापुर



17- संतोष बहादुर सिंह, मुख्य राजस्व अधिकारी देवरिया, नई तैनाती: मुख्य विकास अधिकारी, मैनपुरी



18- विशाल कुमार, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) सहारनपुर, नई तैनाती: मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा)



19- विजय कुमार, मुख्य विकास अधिकारी मिर्जापुर, नई तैनाती: उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण/सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, आगरा



20- शैलेंद्र भाटिया, विशेष सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक/ हाप्रबंधक, यूपीडेस्को, नई तैनाती: अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा)



21- गजल भारद्वाज, जिलाधिकारी महोबा, नई तैनाती: अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा.



22- नितिन मदान, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) रामपुर, नई तैनाती: अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी.



23- जसजीत कौर, जिलाधिकारी बिजनौर, नई तैनाती: प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन (यूपीएल्को).



24- जितेंद्र प्रताप सिंह, जिलाधिकारी कानपुर नगर, नई तैनाती: निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद.



25- नेहा बंधु, मुख्य विकास अधिकारी मैनपुरी, नई तैनाती: अपर आयुक्त, विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन.



26- अमनदीप डुली, अपर आयुक्त मनरेगा, नई तैनाती: नियंत्रक, विधिक बाट माप.



27- अस्मिता लाल, जिलाधिकारी बागपत, नई तैनाती: विशेष सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण/प्रबंध निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम.



28- अभिषेक गोयल, जिलाधिकारी हमीरपुर, नई तैनाती: विशेष सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक.



29- मंगला प्रसाद सिंह, जिलाधिकारी बलिया, नई तैनाती: प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लिमिटेड.



30- निधि श्रीवास्तव, विशेष सचिव उच्च शिक्षा, नई तैनाती: विशेष सचिव, राज्य कर.



31- अरविंद सिंह, जिलाधिकारी एटा, नई तैनाती: विशेष सचिव, खाद्य एवं रसद.



32- राजेंदर पेंसिया, जिलाधिकारी मुरादाबाद, नई तैनाती: विशेष सचिव, कारागार प्रशासन एवं सुधार.



33- अतुल वत्स, जिलाधिकारी हाथरस, नई तैनाती: विशेष सचिव, राजस्व.



34- चंद्र शेखर, विशेष सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन, नई तैनाती: विशेष सचिव, परती भूमि विकास का अतिरिक्त प्रभार.

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