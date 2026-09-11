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यूपी में 5 IAS अफसरों के तबादले, आकांक्षा राणा बनी विशेष सचिव, देखें पूरी लिस्ट

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में गुरुवार देर रात फिर दौड़ी तबादला एक्सप्रेस. पांच आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए गए. प्रदेश सरकार की ओर से लगातार आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर और नई पोस्टिंग दिए जाने का सिलसिला जारी है. एक ओर जहां बुधवार देर रात आइएएस अपराजिता आर्य को मलिहाबाद का उप जिला अधिकारी बनाया गया था और मनोज सिंह को मलिहाबाद के एसडीएम पद से हटकर एसीएस 5 की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. तो वहीं दूसरी ओर गुरुवार को एक साथ 5 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए, उनमें फील्ड पर तैनात एक आईएएस को विशेष सचिव बनाया गया है.

योगी सरकार की ओर से जारी आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर सूची की बात करें तो झांसी में तैनात नगर आयुक्त आकांक्षा राणा को विशेष सचिव आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक विभाग और प्रबंध निदेशक यूपी डेस्को बनाया गया है. तो वहीं जालौन में तैनात जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय को अब बहराइच का जिलाधिकारी बना दिया गया है.