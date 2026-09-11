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यूपी में 5 IAS अफसरों के तबादले, आकांक्षा राणा बनी विशेष सचिव, देखें पूरी लिस्ट

आइएएस समीर बने जालौन के नए जिलाधिकारी, बी. सूदन को झांसी नगर आयुक्त की जिम्मेदारी.

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आईएएस आधिकारियों के ट्रांसफर (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 11, 2026 at 7:39 AM IST

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Updated : September 11, 2026 at 9:32 AM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में गुरुवार देर रात फिर दौड़ी तबादला एक्सप्रेस. पांच आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए गए. प्रदेश सरकार की ओर से लगातार आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर और नई पोस्टिंग दिए जाने का सिलसिला जारी है. एक ओर जहां बुधवार देर रात आइएएस अपराजिता आर्य को मलिहाबाद का उप जिला अधिकारी बनाया गया था और मनोज सिंह को मलिहाबाद के एसडीएम पद से हटकर एसीएस 5 की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. तो वहीं दूसरी ओर गुरुवार को एक साथ 5 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए, उनमें फील्ड पर तैनात एक आईएएस को विशेष सचिव बनाया गया है.

योगी सरकार की ओर से जारी आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर सूची की बात करें तो झांसी में तैनात नगर आयुक्त आकांक्षा राणा को विशेष सचिव आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक विभाग और प्रबंध निदेशक यूपी डेस्को बनाया गया है. तो वहीं जालौन में तैनात जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय को अब बहराइच का जिलाधिकारी बना दिया गया है.

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ट्रांसफर लिस्ट (Photo Credit; ETV Bharat)

विशेष सचिव आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग और प्रबंध निदेशक यूपी डेस्को समीर को अब जालौन की जिम्मेदारी सौंपते हुए यहां का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाया गया है. बाराबंकी में मुख्य विकास अधिकारी बी. सूदन को झांसी का नगर आयुक्त नियुक्त किया गया है. मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के सचिव पंकज वर्मा को बाराबंकी का मुख्य विकास अधिकारी बनाया गया है.

लगातार हो रहे ट्रांसफर को देखते हुए कयास लगाए जा रहे हैं कि अभी कुछ और आईएएस अधिकारियों के तबादले होंगे, जिनमें फील्ड पर तैनात कई जिलाधिकारियों का स्थानांतरण करने के साथ ही उन्हें नए जिलों की जिम्मेदारी तो मिलेगी ही, कई आईएएस अधिकारियों को शासन में भी पोस्टिंग दी जाएगी.

यह भी पढ़ें:अमेठी में तहसीलदारों के तबादले, छह अधिकारियों की बदली तैनाती, जानिए किसे मिली कहां की ज़िम्मेदारी

Last Updated : September 11, 2026 at 9:32 AM IST

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