ETV Bharat / state

UP IAS Transfer: 14 आईएएस अफसरों के तबादले, देखें पूरी तबादला सूची

सुमित राजेश महाजन बने स्टार्टअप मिशन के CEO

बड़ा प्रशासनिक फेरबदल!
बड़ा प्रशासनिक फेरबदल! (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 14, 2026 at 6:55 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: प्रदेश सरकार ने देर रात प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 14 अधिकारियों के स्थानांतरण किए हैं. तबादला सूची में सहारनपुर, लखीमपुर खीरी और अंबेडकरनगर के मुख्य विकास अधिकारियों समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों के दायित्व बदले गए हैं.

14 IAS अफसरों के तबादले
14 IAS अफसरों के तबादले (Photo Credit: ETV Bharat)

विभागों में फेरबदल: राजस्व परिषद और रेशम विभाग में भी महत्वपूर्ण प्रशासनिक फेरबदल किया गया है. वहीं कई विभागों में विशेष सचिव स्तर के अधिकारियों के भी स्थानांतरण किए गए हैं. बहुत जल्द कुछ और तबादलों की सूची जारी हो सकती है.

योगानंद पांडे बने लखीमपुर खीरी जिले के मुख्य विकास अधिकारी
योगानंद पांडे बने लखीमपुर खीरी जिले के मुख्य विकास अधिकारी (Photo Credit: ETV Bharat)



तबादला सूची:

अभिषेक कुमार बने विशेष सचिव ITI एवं इलेक्ट्रानिक विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ
अभिषेक कुमार बने विशेष सचिव ITI एवं इलेक्ट्रानिक विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ (Photo Credit: ETV Bharat)
  • सुमित राजेश महाजन, मुख्य विकास अधिकारी, सहारनपुर से मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन
  • डॉ. सुनील कुमार वर्मा, अपर आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश से मुख्य विकास अधिकारी, सहारनपुर
  • राहुल सिंह, विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग से विशेष सचिव, लोक निर्माण विभाग
  • अभिषेक कुमार, मुख्य विकास अधिकारी, लखीमपुर खीरी से विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग
  • योगानंद पांडेय, अपर जिलाधिकारी (नगर), अयोध्या से मुख्य विकास अधिकारी, लखीमपुर खीरी
  • साहब सिंह, सदस्य (न्यायिक), राजस्व परिषद, प्रयागराज से सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग
  • डॉ. विभाम, अपर आयुक्त, विन्ध्याचल मंडल से सदस्य (न्यायिक), राजस्व परिषद, प्रयागराज
  • देवेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा, विशेष सचिव, रेशम विभाग एवं निदेशक, रेशम से सदस्य (न्यायिक), राजस्व परिषद, प्रयागराज
  • आनंद कुमार शुक्ला, मुख्य विकास अधिकारी, अम्बेडकर नगर से विशेष सचिव, रेशम विभाग एवं निदेशक, रेशम
  • वैभव मिश्रा, अपर जिलाधिकारी, कुशीनगर से मुख्य विकास अधिकारी, अंबेडकरनगर
  • अशोक कुमार कनौजिया, संयुक्त निदेशक, युवा कल्याण से विशेष सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग
  • अरुण कुमार, अपर आयुक्त, अलीगढ़ मंडल से विशेष सचिव, ग्राम्य विकास विभाग
  • प्रदीप कुमार यादव, अपर नगर आयुक्त, नगर निगम सहारनपुर से अपर आयुक्त, अलीगढ़ मंडल
  • नेहा शर्मा, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग को सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग के पद से अवमुक्त किया गया

यह भी पढ़ें: सूप बोले तो बोले चलनी ना बोले...अखिलेश यादव पर डिप्टी सीएम का हमला, केशव मौर्य ने विंध्यवासिनी मंदिर में किए दर्शन

TAGGED:

UPBUREAUCRACY
UPGOVTTRANSFERS
LUCKNOWNEWS
UPSTARTUPMISSION
IASTRANSFERSUP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.