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समाज शास्त्र शिक्षक भर्ती के फाइनल परिणाम में संशोधन, 107 अभ्यर्थी सफल, समय रहते यहां कर लें दोबारा जांच

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) ने समाज शास्त्र शिक्षकों की भर्ती के पोस्ट कोड-26029 के फाइनल परिणाम में आंशिक संशोधन किया है. आयोग की ओर से इस भर्ती का अंतिम परिणाम पहले 2 सितंबर को घोषित किया गया था. अब दो अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द होने के बाद परिणाम में आवश्यक संशोधन किया गया है. आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि पोस्ट कोड-26029 के फाइनल परिणाम में ओबीसी अनारक्षित और ओबीसी बीपीएल वर्ग के दो अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द होने के कारण परिणाम में आंशिक संशोधन करना पड़ा है. आयोग ने संशोधित फाइनल परिणाम अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है. उन्होंने बताया कि संबंधित भर्ती में एससी (स्वतंत्रता सेनानी परिजन) वर्ग का एक पद पात्र उम्मीदवार नहीं मिलने के कारण रिक्त रह गया है. इस श्रेणी में निर्धारित पद के लिए पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के चलते आयोग की ओर से उक्त पद को खाली रखा गया है.

समाज शास्त्र शिक्षक भर्ती के परिणाम में संशोधन