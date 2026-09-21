हिमाचल में राशन सप्लाई का पूरा सिस्टम बदलने की तैयारी, नई POS मशीन से 4G की स्पीड में मिलेगा राशन, FCI से डिपुओं तक होगी निगरानी
डिपो होल्डरों को पुरानी और बार-बार खराब होने वाली मशीनों की समस्या से राहत दिलाने के लिए नई मशीनें वितरित. रश्मिराज भारद्वाज की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 21, 2026 at 8:18 PM IST
शिमला: हिमाचल खाद्य आपूर्ति विभाग ने डिपो होल्डरों को पुरानी और बार-बार खराब होने वाली मशीनों की समस्या से राहत दिलाने के लिए नई मशीनें वितरित की हैं. डिपुओं में राशन लेने के लिए अब बायोमेट्रिक मशीन पर अंगूठा लगाने के बाद नेटवर्क की समस्या के चलते लंबे इंतजार की परेशानी से राहत मिलने की उम्मीद है. खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने प्रदेशभर के डिपुओं के लिए 5430 नई ईपीडीएस POS मशीनें सभी जिलों को वितरित कर दी हैं. इन मशीनों में L1 फिंगर बायोमेट्रिक डिवाइस होगी, जिससे उपभोक्ताओं की पहचान और राशन वितरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. मशीनों को एयरटेल और जियो की 4G सिम के माध्यम से संचालित किया जाएगा, ताकि नेटवर्क कनेक्टिविटी बेहतर होने से राशन वितरण में आने वाली दिक्कतें कम हो सकें.
डिपुओं में 4G की रफ्तार से मिलेगा राशन!
नई ईपीडीएस POS मशीनों के माध्यम से उपभोक्ताओं को राशन वितरण की प्रक्रिया पहले के मुकाबले अधिक सहज बनाने का प्रयास किया जा रहा है. वहीं, विभाग की तैयारी केवल डिपुओं तक सीमित नहीं है. भारतीय खाद्य निगम (FCI) से लेकर राशन के डिपुओं तक पहुंचने वाली सप्लाई चेन पर भी अधिकारियों की निगरानी रहेगी. इससे राशन की आपूर्ति और वितरण व्यवस्था को तकनीक के माध्यम से बेहतर ढंग से ट्रैक करने की दिशा में काम किया जाएगा.
प्रारंभिक चरण में होगी ये व्यवस्था
सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, तेज और उपभोक्ता-हितैषी बनाने की दिशा में प्रदेश भर के राशन डिपुओं में नई ईपीडीएस पीओएस मशीनें लगाई जा रही हैं. प्रारंभिक चरण में कार्डधारकों को उंगली के बायोमेट्रिक स्कैन और ओटीपी के सहारे निर्धारित मात्रा में सस्ता अनाज मिलेगा. इससे उन परिवारों को राहत मिलेगी जिनकी उंगलियों के निशान मिट चुके हों या जिनका मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा हो. अगले चरण के लिए मशीनों में चेहरे से पहचान की सुविधा पहले से ही रखी गई है, ताकि फिंगरप्रिंट या संदेश न आने पर भी पात्र व्यक्ति खाली हाथ न लौटे.
इन अत्याधुनिक उपकरणों में दो कैमरे लगे हैं, एक आगे की ओर और दूसरा पीछे की ओर. पीछे वाला लेंस भविष्य में लाभार्थी की तस्वीर लेकर आधार डाटा से मिलान करेगा. इस दोहरी व्यवस्था से नकली पहचान और दोहरे लाभ की संभावना घटेगी, जबकि वास्तविक हकदार को बिना लंबी कतार के राशन मिल सकेगा. वहीं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का लक्ष्य है कि हर डिपो पर लेन-देन डिजिटल रिकॉर्ड में दर्ज रहे, स्टॉक की वास्तविक स्थिति समय-समय पर दिखे और पात्र परिवार को उसका पूरा हिस्सा समय पर पहुंचे. नई मशीनें इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए तैयार की गई हैं.
- फिंगर बायोमेट्रिक: शुरुआती चरण में उपभोक्ता फिंगरप्रिंट के जरिए अपनी पहचान प्रमाणित कर सकेंगे.
- OTP: मोबाइल पर प्राप्त वन टाइम पासवर्ड के माध्यम से भी राशन लेने की सुविधा रहेगी.
- फेस ऑथेंटिकेशन: आगामी चरण में चेहरे के जरिए पहचान प्रमाणित कर राशन वितरण की व्यवस्था शुरू करने का प्रावधान है.
अभी अंडर प्रोसेस, एक महीने बाद होगा लागू
प्रदेश में 5430 उचित मूल्य की दुकानों (डिपुओं) में नई उन्नत ई-पीडीएस पीओएस मशीनों का वितरण और परीक्षण चल रहा है. ये मशीनें स्टॉक की रियल-टाइम डिजिटल एंट्री, तेज़ लेन-देन और बेहतर सत्यापन के लिए तैयार की गई हैं. NIC का राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम (RCMS) हिमाचल के लिए नया सॉफ्टवेयर है. अन्य राज्यों में यह व्यवस्था पहले से लागू हो चुकी है, इसलिए प्रदेश में इसे पूरी तरह एकीकृत करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं (सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन, सर्वर मैपिंग, डिपो स्तरीय परीक्षण और प्रशिक्षण) अभी पूरी की जा रही हैं. ऐसे में नई मशीनों के माध्यम से नियमित सस्ता राशन वितरण शुरू होने में लगभग एक महीने का समय लग सकता है. इस अवधि में मौजूदा व्यवस्था से राशन वितरण जारी रहेगा.
आने वाले बदलाव से लाभार्थियों को क्या मिलेगा
इस बदलाव से लाभार्थी को सही मात्रा में राशन मिलेगा. इसके साथ ही डिपो स्टॉक की सटीक जानकारी मिलेगी. लेन-देन का स्वचालित रिकॉर्ड भी रहेगा. इससे नेटवर्क या बायोमेट्रिक समस्या कम होने की उम्मीद जताई जा रही है. इसके अलावा नई मशीन आने से डिजिटल बिल और बेहतर पारदर्शिता बनी रहेगी.
पुरानी एल-जीरो पीओएस मशीनें बंद
सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए प्रदेश भर के उचित मूल्य की दुकानों पर ई-पीडीएस पीओएस मशीनें लगाई गई थीं. इन मशीनों में शुरुआत में एल-ज़ीरो (L0) श्रेणी की बायोमेट्रिक तकनीक का उपयोग होता था, जिसके जरिए लाभार्थी फिंगरप्रिंट से अपनी पहचान करवाकर सस्ता राशन लेते थे. यूआईडीएआई ने सुरक्षा मानकों को अपग्रेड करते हुए पुरानी एल-ज़ीरो तकनीक को बंद कर दिया. नतीजा यह हुआ कि 3जी नेटवर्क पर चल रही ई-पीडीएस पीओएस मशीनों में फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण काम करना बंद हो गया.
फिंगरप्रिंट फेल होने पर अब ओटीपी से राशन
पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में नेटवर्क पहले से कमजोर था, इसलिए मशीनें बार-बार फेल होने लगीं. उपभोक्ताओं को राशन लेने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता और कई बार खाली हाथ लौटना पड़ता. इस संकट को देखते हुए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था लागू की. अब फिंगरप्रिंट न चलने पर लाभार्थी के आधार से जुड़े पंजीकृत मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) भेजा जाता है. ओटीपी दर्ज कराने के बाद राशन जारी कर दिया जाता है. यह सुविधा वर्तमान में भी लागू है और उन मामलों में मुख्य सहारा बनी हुई है जहां बायोमेट्रिक सत्यापन विफल रहता है.
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अतिरिक्त निदेशक सुरेंद्र सिंह राठौर का कहना है, "नई ईपीडीएस POS मशीनों को डिपुओं के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है. जल्द ही डिपुओं में नई ईपीडीएस POS मशीनों से सस्ते राशन देने की व्यवस्था शुरू होगी."
हिमाचल प्रदेश में ई-पीडीएस लागू करने का संक्षिप्त इतिहास
हिमाचल में ई-पीडीएस (इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) 2013 और केंद्र की “एंड-टू-एंड कंप्यूटरीकरण” योजना के तहत शुरू हुआ. इसका लक्ष्य राशन कार्डों का डिजिटलीकरण, आधार सीडिंग, सप्लाई चेन ऑटोमेशन और उचित मूल्य की दुकानों (FPS) पर ई-पीओएस मशीनों से पारदर्शी वितरण था. इसके लिए NIC राज्य का तकनीकी साझेदार रहा है.
घंटों करना पड़ता था इंतजार
भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस महासंघ फेडरेशन इंटक हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला के अध्यक्ष संजीव कुमार का कहना है, "पहले बायोमैट्रिक फिंगरप्रिंट के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था. कई बार तो पूरा दिन पूरा दिन बीत जाता था. लेकिन, वर्तमान में ओटीपी से राशन दिया जा रहा है. इससे अब डिपुओं पर राशन लेने के लिए आने वाले लोगों की परेशानी दूर हुई है. डिपुओं में कोई भी व्यवस्था लागू हो, लेकिन ओटीपी से राशन लेने की सुविधा जारी रहनी चाहिए."
उपभोक्ता करसोग के चेतन शर्मा कहते हैं, पहले वितरित की गई मशीनों में केवल एक सिम की सुविधा होने के चलते कई स्थानों पर इंटरनेट समस्या बनी रहती थी. इस वजह राशन वितरण भी प्रभावित होती थी और उपभोक्ताओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ता था. अब नई 4G मशीन से राशन वितरण व्यवस्था अधिक सुचारु होने की उम्मीद है.
वहीं, सोलन के पवन कुमार का कहना है, पहले राशन डिपो पर बायोमैट्रिक फिंगरप्रिंट के लिए काफी इंतजार करना पड़ता था. उन्होंने कहा कि, डिपो होल्डरों को मशीनों के साथ इंटरनेट की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाए, ताकि राशन वितरण में किसी प्रकार की बाधा न आए.
डिपुओं में अब 4G की रफ्तार से मिलेगा सस्ता राशन
प्रदेश में राशन डिपुओं पर सस्ता राशन लेने वाले उपभोक्ताओं के लिए नई तकनीक से जुड़ा बदलाव होने जा रहा है. अब डिपुओं में लगने वाली नई ई-पीडीएस मशीनें 3जी के बजाय जियो और एयरटेल के 4G नेटवर्क से चलेंगी. इससे राशन वितरण की प्रक्रिया पहले के मुकाबले तेज होने और उपभोक्ताओं को कम समय में राशन मिलने की उम्मीद है. खास बात यह है कि अब मशीनों के नेटवर्क पर आने वाला खर्च भी डिपो होल्डरों की जेब से नहीं जाएगा, बल्कि इसका जिम्मा वेंडर उठाएगा. पहले 3जी नेटवर्क के दौरान डिपो होल्डरों को यह खर्च वहन करना पड़ता था. ऐसे में नई तकनीक से जहां राशन वितरण में तेजी आने की उम्मीद है, वहीं डिपो संचालकों को भी नेटवर्क खर्च से राहत मिलेगी.
वहीं, हमीरपुर जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक आंचल भंडारी ने कहा, "हमीरपुर जिले के लिए 320 नई मशीनों का प्रावधान किया गया है. जिले के सभी डिपो होल्डरों को मशीनें वितरित की गई हैं. इस दौरान डिपो संचालकों को मशीनों के रखरखाव और संचालन के संबंध में आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया गया. नई मशीनों के माध्यम से फिंगरप्रिंट, ओटीपी और फेस रीडिंग जैसी सुविधाओं का उपयोग कर राशन वितरित किया जाएगा. नई मशीनों में 4G कनेक्टिविटी होने से इंटरनेट संबंधी समस्याओं में कमी आने की उम्मीद है."