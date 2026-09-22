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सीबीएसई स्कूलों को मिले इतने अर्थशास्त्र शिक्षक, 30 हजार रुपये मासिक मानदेय, पांच साल के लिए...

शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी सीबीएसई स्कूलों में अर्थशास्त्र विषय के शिक्षकों की कमी दूर करने की दिशा में शिक्षा विभाग ने कदम उठाया है. राज्य चयन आयोग के सचिव की सिफारिश और सक्षम अधिकारी की मंजूरी के बाद स्कूल शिक्षा निदेशालय ने 85 उम्मीदवारों की अर्थशास्त्र शिक्षक के पद पर नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं. निदेशालय की ओर से सोमवार को जारी कार्यालय आदेश के अनुसार सभी नियुक्तियां अस्थायी आधार पर होंगी, जिसमें जिला कांगड़ा के 22 स्कूलों, मंडी के 12, जिला शिमला के 11, जिला ऊना के 3 , जिला सिरमौर के 8, जिला चंबा के 5, जिला सोलन के 6, जिला हमीरपुर के 4, जिला कुल्लू के 6, जिला किन्नौर के 2, जिला लाहौल स्पीति के 2 और जिला बिलासपुर के 4 स्कूलों में नियुक्ति की गई है.

पांच साल के लिए शिक्षकों की सेवाएं

नियुक्त किए गए शिक्षकों की सेवाएं पांच साल की अवधि के लिए रहेंगी. उन्हें 30 हजार रुपये प्रतिमाह निश्चित मानदेय दिया जाएगा. यह मानदेय एक शैक्षणिक वर्ष में अधिकतम 10 महीनों के लिए देय होगा. नियुक्ति उप-योजना, संबंधित समझौते, बॉन्ड और सरकार की ओर से समय-समय पर जारी निर्देशों एवं शर्तों के अधीन रहेगी. निदेशालय के आदेश के अनुसार जिन सरकारी स्कूलों में इन शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, वे या तो सीबीएसई से संबद्ध हैं या सीबीएसई संबद्धता के लिए अधिसूचित किए जा चुके हैं. इससे इन स्कूलों में अर्थशास्त्र विषय की पढ़ाई के लिए शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी.