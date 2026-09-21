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27 साल तक हर महीने मिलेंगे 1 हजार रुपये, विदेश घूमने का भी मिलेगा मौका, सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला

मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए एक प्रतिशत ब्याज दर पर 20 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है.

समीक्षा बैठक के दौरान CM सुक्खू व अन्य
समीक्षा बैठक के दौरान CM सुक्खू व अन्य (DIPR)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 21, 2026 at 5:23 PM IST

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शिमला: आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई अधूरी न रह जाए और परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति बच्चों के भविष्य की राह में बाधा न बने, इसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं का दायरा बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए हैं. अब विधवा एवं एकल महिलाओं के बच्चों को 18 वर्ष की आयु के बाद भी आर्थिक सहायता देने की तैयारी है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत 19 से 27 वर्ष तक की आयु के बच्चों को भी हर महीने 1 हजार रुपये पॉकेट मनी देने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही योजना के लाभार्थियों और चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के मेधावी विद्यार्थियों को विदेश में एक्सपोजर विजिट पर भेजने की भी तैयारी की जाएगी. मुख्यमंत्री के इन निर्देशों से योजना के तहत मिलने वाली सहायता को उच्च शिक्षा के दौरान भी जारी रखने की दिशा में पहल हुई है.

हर महीने मिलेगी 1000 रुपये की पॉकेट मनी

सीएम सुक्खू ने सोमवार को शिमला में महिला एवं बाल विकास विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत 19 से 27 वर्ष की आयु के बच्चों को भी प्रतिमाह 1 हजार रुपये पॉकेट मनी देने के निर्देश दिए. वर्तमान में योजना के तहत विधवा एवं एकल महिलाओं के 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को यह आर्थिक सहायता दी जा रही है. प्रदेश सरकार इस योजना के तहत वर्तमान में 21,292 लाभार्थियों को लाभ प्रदान कर रही है. वित्त वर्ष 2026-27 के लिए योजना के तहत 40.29 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है. इसके अलावा सरकार विधवा एवं एकल महिलाओं के बच्चों की उच्च शिक्षा का पूरा खर्च भी वहन कर रही है.

100 मेधावी विद्यार्थियों को विदेश भेजने की तैयारी

बैठक में मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के लाभार्थियों और चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के मेधावी विद्यार्थियों को विदेश में एक्सपोजर विजिट पर भेजने के निर्देश भी दिए. इसके तहत दोनों श्रेणियों से 50-50 मेधावी विद्यार्थियों को विदेश भेजने की तैयारी की जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के संसाधनों और समृद्धि का लाभ समाज के वंचित वर्गों को भी मिलना चाहिए. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन वर्गों के बच्चों को उनके अधिकारों का लाभ मिलना सुनिश्चित किया जाए.

योजनाओं का लाभ लेने के लिए बनेगा एकीकृत पोर्टल

मुख्यमंत्री ने महिला एवं बाल विकास विभाग की सभी कल्याणकारी योजनाओं के लिए एक एकीकृत पोर्टल विकसित करने के निर्देश दिए. इसका उद्देश्य पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ आसानी से पहुंचाना और आवेदन से जुड़ी असुविधाओं को कम करना है. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचना सुनिश्चित किया जाए, ताकि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति सरकारी सहायता से वंचित न रहे.

एक फीसदी ब्याज पर 20 लाख तक शिक्षा ऋण

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोई भी बच्चा आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए. उन्होंने डॉ. वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके तहत मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए एक प्रतिशत ब्याज दर पर 20 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है.

बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित इंदिरा गांधी मातृ शिशु संकल्प योजना की भी समीक्षा की. इस योजना के तहत प्रदेश के 11 जिलों में पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जा रहा है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेश में नौ बाल देखभाल केंद्रों एवं संस्थानों के निर्माण के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया. सीएम सुक्खू ने अधिकारियों को कांगड़ा जिले के लुथान में मुख्यमंत्री सुख-आश्रय ग्राम परिसर के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए. उन्होंने परियोजना को मई 2027 तक पूरा करने को कहा.

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