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27 साल तक हर महीने मिलेंगे 1 हजार रुपये, विदेश घूमने का भी मिलेगा मौका, सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला

शिमला: आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई अधूरी न रह जाए और परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति बच्चों के भविष्य की राह में बाधा न बने, इसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं का दायरा बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए हैं. अब विधवा एवं एकल महिलाओं के बच्चों को 18 वर्ष की आयु के बाद भी आर्थिक सहायता देने की तैयारी है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत 19 से 27 वर्ष तक की आयु के बच्चों को भी हर महीने 1 हजार रुपये पॉकेट मनी देने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही योजना के लाभार्थियों और चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के मेधावी विद्यार्थियों को विदेश में एक्सपोजर विजिट पर भेजने की भी तैयारी की जाएगी. मुख्यमंत्री के इन निर्देशों से योजना के तहत मिलने वाली सहायता को उच्च शिक्षा के दौरान भी जारी रखने की दिशा में पहल हुई है.

हर महीने मिलेगी 1000 रुपये की पॉकेट मनी

सीएम सुक्खू ने सोमवार को शिमला में महिला एवं बाल विकास विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत 19 से 27 वर्ष की आयु के बच्चों को भी प्रतिमाह 1 हजार रुपये पॉकेट मनी देने के निर्देश दिए. वर्तमान में योजना के तहत विधवा एवं एकल महिलाओं के 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को यह आर्थिक सहायता दी जा रही है. प्रदेश सरकार इस योजना के तहत वर्तमान में 21,292 लाभार्थियों को लाभ प्रदान कर रही है. वित्त वर्ष 2026-27 के लिए योजना के तहत 40.29 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है. इसके अलावा सरकार विधवा एवं एकल महिलाओं के बच्चों की उच्च शिक्षा का पूरा खर्च भी वहन कर रही है.

100 मेधावी विद्यार्थियों को विदेश भेजने की तैयारी

बैठक में मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के लाभार्थियों और चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के मेधावी विद्यार्थियों को विदेश में एक्सपोजर विजिट पर भेजने के निर्देश भी दिए. इसके तहत दोनों श्रेणियों से 50-50 मेधावी विद्यार्थियों को विदेश भेजने की तैयारी की जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के संसाधनों और समृद्धि का लाभ समाज के वंचित वर्गों को भी मिलना चाहिए. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन वर्गों के बच्चों को उनके अधिकारों का लाभ मिलना सुनिश्चित किया जाए.

योजनाओं का लाभ लेने के लिए बनेगा एकीकृत पोर्टल