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D.El.Ed. परीक्षा में नकल हुई तो रद्द होगा सेंटर, स्टाफ ने की मदद तो नपेंगे अधिकारी

बोर्ड ने परीक्षार्थियों से परीक्षा की गरिमा बनाए रखने और किसी भी तरह के अनुचित साधनों का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की है.

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 20, 2026 at 7:56 PM IST

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धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अक्टूबर-नवंबर 2026 में होने वाली D.El.Ed. (डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन) परीक्षाओं को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं. प्रदेशभर में 26 सरकारी और निजी संस्थानों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है. बोर्ड ने परीक्षा में नकल और नियमों की अनदेखी को लेकर सख्त रुख अपनाया है. बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने स्पष्ट किया है कि किसी भी केंद्र पर सामूहिक नकल या नियमों का उल्लंघन सामने आने पर केंद्र की मान्यता बिना पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से रद्द की जा सकती है.

CCTV की निगरानी में होगी परीक्षा

परीक्षाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से करवाने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों में CCTV निगरानी के निर्देश दिए गए हैं. केंद्रों को परीक्षा के दौरान की CCTV रिकॉर्डिंग कम से कम छह महीने तक सुरक्षित रखनी होगी. परीक्षा के दौरान किसी शिकायत या अनियमितता की जानकारी मिलने पर बोर्ड संबंधित केंद्र से CCTV फुटेज मंगवा सकता है. अगर कोई केंद्र रिकॉर्डिंग उपलब्ध करवाने में असफल रहता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

स्टाफ ने परीक्षार्थियों की मदद की तो होगी कार्रवाई

बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने कहा है कि परीक्षा का पारदर्शी संचालन बोर्ड की प्राथमिकता है. निरीक्षण के दौरान अनुचित साधनों (UMC) का इस्तेमाल, सामूहिक नकल या परीक्षा स्टाफ की ओर से परीक्षार्थियों की मदद करने का मामला सामने आता है, तो कार्रवाई केवल छात्रों तक सीमित नहीं रहेगी. संबंधित परीक्षा केंद्र और वहां तैनात स्टाफ पर भी कार्रवाई की जाएगी. केंद्राध्यक्षों और परीक्षा प्रभारियों को बोर्ड के सभी दिशा-निर्देशों का पालन करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं.

अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस बार किसी संस्थान को परीक्षा केंद्र बनाया जाना अगली परीक्षाओं के लिए स्थायी गारंटी नहीं है. भविष्य में किसी संस्थान को परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा या नहीं, यह मौजूदा परीक्षा के दौरान उसके प्रदर्शन, व्यवस्था और अनुशासन पर निर्भर करेगा. बोर्ड के नियमों और निर्धारित औपचारिकताओं का सही तरीके से पालन करने वाले संस्थानों को ही आगे परीक्षा केंद्र की जिम्मेदारी दी जाएगी.

छात्रों से अनुशासन बनाए रखने की अपील

बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने परीक्षार्थियों से परीक्षा की गरिमा बनाए रखने और किसी भी तरह के अनुचित साधनों का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की है. बोर्ड की ओर से 26 परीक्षा केंद्रों की पूरी सूची और विस्तृत अधिसूचना आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है.

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