आज जारी होंगे हरियाणा बोर्ड सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी पूरक परीक्षाओं के एडमिट कार्ड, 39,537 परीक्षार्थी होंगे शामिल
हरियाणा बोर्ड अक्टूबर-2026 की सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी पूरक परीक्षाओं के एडमिट कार्ड आज जारी करेगा. 39,537 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे.
Published : September 22, 2026 at 7:55 AM IST
भिवानी: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की अक्टूबर-2026 की सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी पूरक परीक्षाओं के प्रवेश-पत्र 22 सितंबर यानी आज से बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे. परीक्षार्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर निर्धारित लिंक के माध्यम से अपना रंगीन प्रवेश-पत्र डाउनलोड कर सकेंगे. इसके लिए पिछला अनुक्रमांक या नाम, पिता का नाम, माता का नाम अथवा रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना होगा.
1 अक्टूबर से शुरू होंगी परीक्षाएं: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष शंकर लाल धूपड़ ने बताया कि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की पूरक परीक्षाएं 1 अक्टूबर से 22 अक्टूबर 2026 तक आयोजित की जाएंगी. परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा.
140 परीक्षा केंद्रों पर करीब 39.5 हजार परीक्षार्थी: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अनुसार, अक्टूबर की इन परीक्षाओं के लिए प्रदेशभर में 140 परीक्षा केंद्र 2बनाए गए हैं. इनमें करीब 39,537 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे. इनमें 25,646 छात्र और 13,891 छात्राएं शामिल हैं.
परीक्षार्थियों का विवरण इस प्रकार है:
- सेकेंडरी परीक्षा: 8,462 परीक्षार्थी
- सीनियर सेकेंडरी परीक्षा: 7,647 परीक्षार्थी
- सेकेंडरी मुक्त विद्यालय: 8,850 परीक्षार्थी
- सीनियर सेकेंडरी मुक्त विद्यालय: 14,578 परीक्षार्थी
परीक्षा केंद्र पर 30 मिनट पहले पहुंचना जरूरी: बोर्ड ने परीक्षार्थियों को निर्देश दिया है कि वे प्रवेश-पत्र पर दिए गए सभी दिशा-निर्देशों का पालन करें और परीक्षा शुरू होने से कम से कम 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचें. प्रवेश-पत्र पर परीक्षा की तारीख के अनुसार परीक्षार्थी और पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है. इसलिए बोर्ड ने परीक्षार्थियों को प्रवेश-पत्र का लैमिनेशन नहीं करवाने की सलाह दी है.
दूसरे की जगह परीक्षा देने पर FIR: बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि किसी दूसरे परीक्षार्थी के स्थान पर परीक्षा में बैठना या किसी अन्य के स्थान पर परीक्षा देना दंडनीय अपराध है. ऐसा पाए जाने पर संबंधित परीक्षार्थी के खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाएगी. इसके अलावा परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, स्मार्टवॉच सहित किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक सामान का इस्तेमाल प्रतिबंधित रहेगा.
ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड: परीक्षार्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अक्टूबर-2026 परीक्षा के प्रवेश-पत्र के लिंक पर क्लिक कर सकते हैं. इसके बाद मांगी गई जानकारी, जैसे पिछला अनुक्रमांक/नाम, पिता का नाम, माता का नाम या रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करके रंगीन प्रवेश-पत्र डाउनलोड किया जा सकेगा.
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