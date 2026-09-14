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"हरियाणा में शिक्षा व्यवस्था को जानबूझकर कमज़ोर कर रही सरकार, प्राइवेट को दे रही बढ़ावा", इनेलो नेता संपत सिंह का आरोप

चंडीगढ़ : इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय संरक्षक एवं पूर्व वित्त मंत्री प्रो. सम्पत सिंह ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि सरकार एक साजिश के तहत प्रदेश की सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था को लगातार कमजोर कर रही है जिसके चलते गरीब और ग्रामीण परिवारों के बच्चों को महंगे निजी स्कूलों में जाना पड़ रहा है. उनके आरोपों के मुताबिक प्रशासनिक लापरवाही, शिक्षकों की भर्ती पर रोक और शिक्षा के बजट में लगातार कमी ने स्कूल व उच्च शिक्षा व्यवस्था को बदहाल कर दिया है.

"भर्तियों को रोकने के काम में जुटी रही सरकार" : उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार भर्ती रोको गैंग का हवाला देकर विपक्ष को जिम्मेदार बताती है. भर्ती रोको गैंग सरकार के ही इशारे पर काम करता है. एएमओ की भर्ती का परिणाम हाई कोर्ट के निर्देश पर चौथी बार बदला गया. कोर्ट में चयन प्रक्रिया में भारी कमियां सामने आई. बार-बार नियमों में बदलाव कर के सरकार खुद भर्तियां को रोकने के काम में जुटी रही. आज प्रदेश की जनता भाजपा शासन से बेहद दुखी है. साल 2024 के विधानसभा चुनाव में जनता बीजेपी से छुटकारा चाहती थी. कांग्रेस के समर्पण के चलते बीजेपी को तीसरी बार सत्ता हासिल करने का मौका मिला. कांग्रेस के लोगों ने जेल जाने के डर से पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर दिया.

"हरियाणा में शिक्षा व्यवस्था को जानबूझकर कमज़ोर कर रही सरकार" (ETV Bharat)

"प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर दिया गया" : प्रो. सम्पत सिंह ने कहा कि पिछले 12 सालों में लगभग 5000 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को या तो बंद कर दिया गया या फिर दूसरे स्कूलों में मिला दिया गया, जिसके कारण सैकड़ों स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या 10 से कम रह गई और एक हजार से अधिक स्कूलों में केवल एक-एक शिक्षक रह गया है. लगभग 6000 प्री-प्राइमरी सरकारी स्मार्ट प्ले-वे स्कूलों को चौपालों तथा वृद्धाश्रमों में चलाया जा रहा है. इनमें न तो पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं हैं और न ही प्रशिक्षित शिक्षक है. 2014 से प्राथमिक व अन्य शिक्षकों की नियमित भर्ती लगभग ठप रही है और बाद में सरकार अपने ही कुप्रबंधन के कारण विद्यार्थियों की घटती संख्या का हवाला देकर शिक्षकों को सरप्लस घोषित करने लगी.

"गैर-शैक्षणिक जिम्मेदारियां दी जा रही" : उन्होंने कहा कि माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर प्रदेश में 1,22,000 से ज्यादा अध्यापकों के पद मंजूर हैं. उनमें से लगभग 34 प्रतिशत शिक्षकों के पद खाली हैं, जिनकी संख्या 40,971 है. शिक्षकों को उन्हें पढ़ाने के बजाय बीएलओ जैसी गैर-शैक्षणिक जिम्मेदारियां दी जा रही है जिससे सरकारी शिक्षा प्रभावित होती है. उच्च शिक्षा की स्थिति भी चिंताजनक है.