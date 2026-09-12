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हरियाणा का आईआईटी रोपड़ के साथ एमओयू, इंडस्ट्री-ओरिएंटेड टेक्निकल एजुकेशन और रोजगार क्षमता को मिलेगा बढ़ावा

Haryana signs MoU with IIT Ropar ( ETV Bharat )

पंचकूला: हरियाणा तकनीकी शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) रोपड़ के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए. यह एमओयू राज्य में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता एवं प्रासंगिकता को बेहतर बनाने और विद्यार्थियों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है. एमओयू पर स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान, सेक्टर-3, पंचकूला में हस्ताक्षर किए गए. तकनीकी शिक्षा का मजबूत इकोसिस्टम: यह पहल हरियाणा में भविष्य के लिए तैयार, नवाचार-आधारित और उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप तकनीकी शिक्षा का मजबूत इकोसिस्टम विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. इस सहयोग से राज्य के युवाओं के लिए रोजगार, उद्यमिता और कौशल विकास के बेहतर अवसर उपलब्ध होने की उम्मीद जताई गई है. एमओयू का उद्देश्य: बताया गया कि इस एमओयू का उद्देश्य फैकल्टी डेवलपमेंट, प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण, पाठ्यक्रम में सुधार, नवाचार, उद्यमिता और उद्योग-उन्मुख कौशल विकास के माध्यम से तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता, प्रासंगिकता और उद्योगोन्मुखी दृष्टिकोण को सुदृढ़ करना है. आईआईटी रोपड़ प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण और 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' के विकास के लिए तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करेगा. इसके अलावा फैकल्टी एवं विद्यार्थियों के लिए फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सर्टिफिकेट कोर्स, वर्कशॉप और एक्सपोजर विजिट आयोजित करने में भी सहयोग दिया जाएगा.