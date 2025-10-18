ETV Bharat / state

हाईवे के किनारे मिली युवती की अधजली लाश, शिनाख्त करना हुआ मुश्किल, पुलिस जांच में जुटी

उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में हाईवे के किनारे 20 से 30 लाश की युवती की लाश मिली है.

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 18, 2025 at 3:32 PM IST

रुड़की: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से सनसनीखेज खबर सामने आई है. श्यामपुर थाना क्षेत्र में हाईवे किनारे युवती की अधजली लाश मिली है. फिलहाल युवती की शिनाख्त नहीं हो पाई है. युवती की उम्र करीब 20 से 30 साल के बीच लग रही है.

हाईवे के किनारे महिला का जला हुआ शव मिला: जानकारी के मुताबिक श्यामपुर थाना क्षेत्र के गाजीवाली इलाके में हाईवे के किनारे महिला का जला हुआ शव पड़ा था. स्थानीय लोगों की शनिवार को जब शव पर नजर पड़ी तो सनसनी फैल गई. उन्होंने तत्काल मामले की जानकारी पुलिस को दी. हाईवे किनारे युवती की अधजली लाश मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पहुंची और अपनी जांच पड़ताल शुरू की.

शव की शिनाख्त करना मुश्किल हो रहा: पुलिस ने सबसे पहले इलाके के लोगों से पूछताछ की और मौके से साक्ष्य एकत्र किए. पुलिस का कहना है कि शव की शिनाख्त करना मुश्किल हो रहा है. क्योंकि शव का काफी जला हुआ है. वहीं हरिद्वार पुलिस की तरफ से जो जानकारी मिलती है, उसके अनुसार श्यामपुर थाना क्षेत्र में अज्ञात महिला का अधजला शव बरामद हुआ है. मृतका की आयु लगभग 20 से 30 वर्ष के मध्य प्रतीत हो रही है.

पुलिस की कार्रवाई जारी: पुलिस का कहना है कि घटना की सूचना प्राप्त होते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण द्वारा तत्काल मौका मुआयना किया गया और आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है. वर्तमान में मृतका की शिनाख्त की कार्यवाही प्रचलित है. यदि किसी व्यक्ति को उक्त महिला के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त हो, तो कृपया थाना श्यामपुर जनपद हरिद्वार या नजदीकी पुलिस थाने में तत्काल सूचित करें.

पुलिस का बयान: इसके साथ ही एसपी सिटी पंकज गैरोला ने बताया कि पूरे घटनाक्रम की सभी पहलुओं पर बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है. शव कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है. फिलहाल शव की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं, जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा.

