हाईवे के किनारे मिली युवती की अधजली लाश, शिनाख्त करना हुआ मुश्किल, पुलिस जांच में जुटी

रुड़की: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से सनसनीखेज खबर सामने आई है. श्यामपुर थाना क्षेत्र में हाईवे किनारे युवती की अधजली लाश मिली है. फिलहाल युवती की शिनाख्त नहीं हो पाई है. युवती की उम्र करीब 20 से 30 साल के बीच लग रही है.

हाईवे के किनारे महिला का जला हुआ शव मिला: जानकारी के मुताबिक श्यामपुर थाना क्षेत्र के गाजीवाली इलाके में हाईवे के किनारे महिला का जला हुआ शव पड़ा था. स्थानीय लोगों की शनिवार को जब शव पर नजर पड़ी तो सनसनी फैल गई. उन्होंने तत्काल मामले की जानकारी पुलिस को दी. हाईवे किनारे युवती की अधजली लाश मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पहुंची और अपनी जांच पड़ताल शुरू की.

शव की शिनाख्त करना मुश्किल हो रहा: पुलिस ने सबसे पहले इलाके के लोगों से पूछताछ की और मौके से साक्ष्य एकत्र किए. पुलिस का कहना है कि शव की शिनाख्त करना मुश्किल हो रहा है. क्योंकि शव का काफी जला हुआ है. वहीं हरिद्वार पुलिस की तरफ से जो जानकारी मिलती है, उसके अनुसार श्यामपुर थाना क्षेत्र में अज्ञात महिला का अधजला शव बरामद हुआ है. मृतका की आयु लगभग 20 से 30 वर्ष के मध्य प्रतीत हो रही है.