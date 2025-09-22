ETV Bharat / state

देहरादून चाय बागान में मिली युवती की लाश, कट्टे में बंद था शव, मुंह से निकल रहा था खून

देहरादून में चाय बागान के पास अज्ञात युवती का शव मिला है. अभी तक युवती की शिनाख्त नहीं हो पाई है.

Published : September 22, 2025 at 1:20 PM IST

देहरादून: राजधानी देहरादून के बसंत विहार क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है. बसंत विहार क्षेत्र के चाय बागान इलाके में युवती का शव मिला है. युवती की लाश प्लास्टिक के कट्टे में थी. इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी. वहीं मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर अपनी जांच पड़ताल शुरू की.

चाय बागान में पड़े प्लास्टिक के कट्टे पड़ी लोगों की नजर: मामला श्यामपुर के आदर्श विहार इलाका का है. बताया जा रहा है कि सुबह कुछ लोगों की नजर चाय बागान में पड़े प्लास्टिक के कट्टे पर पड़ी. उन्हें कट्टा देखकर कुछ शक हुआ. इसके बाद उन्होंने मामले की सूचना पुलिस को दी.

प्लास्टिक का कट्टा खोला तो उड़ गए सबके होश: पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जब प्लास्टिक का कट्टा खोला तो सब के होश उड़ गए. क्योंकि कट्टे से युवती का शव निकला. वैसे तो पुलिस को युवती की शरीर पर चोट को कोई निशान नहीं मिले है, लेकिन मुंह से खून जरूर निकाल रहा था. शव को देखकर ऐसा लग रहा है कि युवती के हाथ-पांव खरोंचें गए है. फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है.

सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक कर रही पुलिस: पुलिस का कहना है कि पीएम रिपोर्ट के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा. वहीं पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक कर रही है, ताकि उन लोगों का पता चला सके, जिन्होंने युवती की लाश यहां फेंकी है.

पुलिस का बयान:

थाना बसन्त विहार पुलिस द्वारा घटना के संबंध में अग्रिम कार्रवाई जारी है. अब तक युवती की शिनाख्त नहीं हो पाई है, पुलिस युवती के शिनाख्त करने की कोशिश कर रही है. साथ ही आसपास के सीसीटीवी कैमरों को भी चेक किया जा रहा है. जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा.

-प्रमोद कुमार, एसपी सिटी-

