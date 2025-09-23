ETV Bharat / state

देहरादून चाय बागान हत्याकांड: भाई पर बहन की हत्या का शक, मां को कहा था- 'किसी को बताना नहीं'

देहरादून चाय बागान में मिली थी युवती की लाश, भाई पर ही हत्या का शक, अस्पताल में भर्ती मां ने पुलिस को बताई कई बातें.

Dehradun Tea Garden Girl Death Case
कॉन्सेप्ट इमेज (ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 23, 2025 at 5:12 PM IST

4 Min Read
देहरादून: बसंत विहार थाना क्षेत्र के चाय बागान इलाके में मिली युवती की लाश मामले में पुलिस के हाथ अहम सुराग लगे हैं. युवती की शिनाख्त विशाखा के रूप में हुई है. हत्या का शक उसके ही बड़े भाई विशाल पर है, जो घटना के बाद से फरार चल रहा है. पुलिस लगातार फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी.

चाय बागान में बोरे में मिला युवती का शव: बता दें कि, बीती 22 सितंबर को बसंत विहार थाना क्षेत्र के चाय बागान इलाके में एक 20 वर्षीय युवती की लाश मिली थी. लाश बोरे के कट्टे में बंद थी जबकि, सिर कट्टे से बाहर था. लाश को कट्टे में भरकर झाड़ियों में फेंका गया था. लाश मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया था. आनन-फानन में पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की.

एसपी सिटी प्रमोद कुमार का बयान (वीडियो- ETV Bharat)

युवती की मां अस्पताल में भर्ती और पिता लकवाग्रस्त: उधर, पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, साथ ही युवती के बारे में जानकारी जुटाई. एसपी सिटी प्रमोद कुमार के मुताबिक, युवती का नाम विशाखा था, जो प्रेमनगर की रहने वाली थी. विशाखा का परिवार बहुत बुरे हालात से गुजर रहा है. उसकी मां रसौली के ऑपरेशन के लिए अस्पताल में भर्ती है और पिता लकवाग्रस्त होने से काफी समय से बिस्तर पर लाचार है.

भाई ने मां को फोन कर कही थे ये बात: विशाखा की मां ने पुलिस को बताया कि बेटी पर जिम्मेदारी थी और उनका बड़ा बेटा विशाल नशे का आदी है. विशाल ने ही अस्पताल में भर्ती मां को सुबह 4 बजे फोन करके कहा कि 'बहन कहीं चली गई है, किसी को बताना नहीं.' सोमवार सुबह 10 बजे पता चला कि उनकी बेटी की लाश जंगल में मिली है. वहीं, घटना के बाद ही विशाल फरार है. जिसके बाद पुलिस को शक की सुई विशाल की तरफ है.

पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रही थी विशाखा: हालांकि, पुलिस अन्य पहलुओं पर भी जांच में जुटी है. पुलिस ने आशंका जताई है कि प्रथम दृष्टया गला दबाकर मौत को अंजाम दिया गया है. बहरहाल, मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. बताया जा रहा है कि विशाखा पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रही थीं. वो घर की सबसे जिम्मेदार सदस्य थी. घर को सहारा देना चाहती थी, लेकिन भाई की नशे की आदतों के कारण उसकी अनबन रहती थी.

नशे का आदी बताया जा रहा है आरोपी भाई: उसका बड़ा भाई विशाल नशे का आदी बताया जा रहा है. आशंका है कि दोनों के बीच कुछ कहासुनी हुई होगी, जिसके बाद तैश में आकर विशाल ने उसकी हत्या कर दी. घटना के बाद से ही भाई फरार है. पुलिस ने बताया कि भाई-बहन के बीच अक्सर विवाद रहता था. आशंका है कि रविवार रात भी दोनों के बीच विवाद हुआ.

मां ने बेटे पर ही जताया बेटी की हत्या का शक: पुलिस ने भी भाई-बहन के बीच विवाद रहने की पुष्टि की है. आशंका है कि विशाल ने अस्पताल में भर्ती मां को कॉल करने के बाद बहन के शव को जंगल में फेंक कर फरार हो गया. मां ने बेटे पर ही बेटी की हत्या का शक जताया है. विशाखा के मंझले भाई रोहित कुमार ने इस संबंध में बसंत विहार थाने में तहरीर दी है. जिस पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है. साथ ही पूरे मामले की जांच में जुट गई है.

चाय बागान में लगातार लाश मिलने से दहशत में लोग: पुलिस मामले में परिजनों से भी पूछताछ में जुटी है. वहीं, चाय बगीचे के इलाके में शव मिलने के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है. इस वारदात से पहले भी देहरादून के चाय बागान में संदिग्ध अवस्था में लाश मिली है. जिससे लोगों में भय का माहौल बना हुआ है. उधर, मामले में युवती के भाई की गिरफ्तारी के लिए एसओजी के साथ पुलिस टीम लगाई गई है.

