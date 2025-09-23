ETV Bharat / state

देहरादून चाय बागान हत्याकांड: भाई पर बहन की हत्या का शक, मां को कहा था- 'किसी को बताना नहीं'

कॉन्सेप्ट इमेज ( ETV Bharat GFX )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : September 23, 2025 at 5:12 PM IST 4 Min Read

देहरादून: बसंत विहार थाना क्षेत्र के चाय बागान इलाके में मिली युवती की लाश मामले में पुलिस के हाथ अहम सुराग लगे हैं. युवती की शिनाख्त विशाखा के रूप में हुई है. हत्या का शक उसके ही बड़े भाई विशाल पर है, जो घटना के बाद से फरार चल रहा है. पुलिस लगातार फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी. चाय बागान में बोरे में मिला युवती का शव: बता दें कि, बीती 22 सितंबर को बसंत विहार थाना क्षेत्र के चाय बागान इलाके में एक 20 वर्षीय युवती की लाश मिली थी. लाश बोरे के कट्टे में बंद थी जबकि, सिर कट्टे से बाहर था. लाश को कट्टे में भरकर झाड़ियों में फेंका गया था. लाश मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया था. आनन-फानन में पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. एसपी सिटी प्रमोद कुमार का बयान (वीडियो- ETV Bharat) युवती की मां अस्पताल में भर्ती और पिता लकवाग्रस्त: उधर, पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, साथ ही युवती के बारे में जानकारी जुटाई. एसपी सिटी प्रमोद कुमार के मुताबिक, युवती का नाम विशाखा था, जो प्रेमनगर की रहने वाली थी. विशाखा का परिवार बहुत बुरे हालात से गुजर रहा है. उसकी मां रसौली के ऑपरेशन के लिए अस्पताल में भर्ती है और पिता लकवाग्रस्त होने से काफी समय से बिस्तर पर लाचार है. भाई ने मां को फोन कर कही थे ये बात: विशाखा की मां ने पुलिस को बताया कि बेटी पर जिम्मेदारी थी और उनका बड़ा बेटा विशाल नशे का आदी है. विशाल ने ही अस्पताल में भर्ती मां को सुबह 4 बजे फोन करके कहा कि 'बहन कहीं चली गई है, किसी को बताना नहीं.' सोमवार सुबह 10 बजे पता चला कि उनकी बेटी की लाश जंगल में मिली है. वहीं, घटना के बाद ही विशाल फरार है. जिसके बाद पुलिस को शक की सुई विशाल की तरफ है.