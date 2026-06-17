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थानेदार पर ही तान दी पिस्टल, कहा- 'सबको ठोक दूंगा', आखिरकार पुलिस को चलानी पड़ी गोली

दारोगा पर पिस्टल तान कर खड़ा युवक ( ETV Bharat )