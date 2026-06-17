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बिहार में एनकाउंटर, जमीन कारोबारी हत्याकांड के आरोपी को पुलिस ने मारी गोली

मुजफ्फरपुर पुलिस ने एनकाउंटर में एक कुख्यात अपराधी को गोली मारी. जमीन कारोबारी की हत्या मामले में पुलिस इसकी तलाश कर रही थी.

muzaffarpur police encounter
मुजफ्फरपुर में एनकाउंटर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 17, 2026 at 7:52 AM IST

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मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में एनकाउंटर में पुलिस ने एक अपराधी को गोली मारी है. घटना मुसहरी थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात की है. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में कुख्यात अपराधी अमित कुमार के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. घायल अपराधी को इलाज के लिए श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (SKMCH) में भर्ती कराया गया है. गिरफ्तार अमित रंजन उर्फ प्रभात मिश्रा हत्याकांड का नामजद आरोपी है.

जमीन कारोबारी की हत्या में था शामिल: गौरतलब है कि कुछ दिन पहले मुसहरी थाना क्षेत्र में जमीन कारोबारी अंकित रंजन उर्फ प्रभात मिश्रा की चलती बाइक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी गई थी. जांच में अमित कुमार की संलिप्तता सामने आई थी, जिसके बाद से पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी.

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अस्पताल में भर्ती आरोपी (ETV Bharat)

वाहन चेकिंग के दौरान फायरिंग: मंगलवार को बेला और मुसहरी थाना पुलिस संयुक्त रूप से क्षेत्र में सघन वाहन जांच अभियान चला रही थी. इसी दौरान बाइक पर सवार अमित कुमार वहां पहुंचा. पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन वह बाइक मोड़कर भागने लगा. चेकिंग के दौरान भागने के क्रम में पीछा किए जाने पर उसका वाहन असंतुलित होकर गिर गया. खुद को फंसता देख अमित ने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी.

पुलिस ने आत्मरक्षा में चलायी गोली: चेतावनी देते हुए आत्मरक्षार्थ पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की. इसमें एक गोली अमित के पैर में लगी, जिससे वह बाइक समेत सड़क पर गिर पड़ा और पुलिस ने उसे दबोच लिया. हालांकि, उसका एक साथी फरार होने में सफल रहा. घटना की सूचना मिलने के बाद बुधवार की अहले सुबह एसएसपी कांतेश कुमार मिश्र खुद घटनास्थल पर पहुंचे.

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घटनास्थल से बरामद हथियार (ETV Bharat)

अवैध हथियार बरामद: एसएसपी ने मौके का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. पुलिस ने मुठभेड़ स्थल से अपराधी की बाइक, खोखा और अवैध हथियार बरामद किए हैं. इसके बाद एसएसपी सीधे SKMCH पहुंचे, जहां घायल अपराधी से पूछताछ की. पूछताछ में उसने अपना नाम अमित सिंह बताया, जो महुआ थाना, वैशाली का निवासी है. अस्पताल में सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात है.

कांतेश कुमार मिश्र, एसएसपी, मुजफ्फरपुर (ETV Bharat)

"यह व्यक्ति मुसहरी थाना में मई माह में हुई एक गंभीर आपराधिक घटना में वांछित था. इसके अलावा, महुआ थाना में वर्ष 2024 के अन्य आपराधिक मामलों और रंगदारी के दर्ज कांडों में भी इसकी संलिप्तता रही है, जिनमें यह फरार चल रहा था. मौके से एक पिस्टल और खोखा बरामद किया गया है. साक्ष्यों के संकलन के लिए FSL की टीम को बुलाया गया है. फिलहाल घायल का इलाज SKMCH में जारी है और फरार साथी की तलाश के लिए छापेमारी की जा रही है." - कांतेश कुमार मिश्र, एसएसपी, मुजफ्फरपुर

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