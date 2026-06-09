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बिहार के दो मोस्ट वांटेड अपराधियों का ऋषिकेश में एनकाउंटर, सुंदर यादव हत्याकांड के हैं आरोपी

बिहार और उत्तराखंड पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में वसीम और अकरम दबोचे गए. भागने के दौरान पुलिस मुठभेड़ में दोनों को लगी गोली. पढ़ें खबर-

Sundar Yadav murder case
कॉसेप्ट फोटो (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 9, 2026 at 2:30 PM IST

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सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी के चर्चित सुंदर यादव हत्याकांड में फरार चल रहे दो मोस्ट वांटेड अपराधियों को उत्तराखंड में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है. बिहार पुलिस और उत्तराखंड की दून पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में वसीम और अकरम के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया.

वसीम और अकरम गिरफ्तार: सीतामढ़ी जिले के नानपुर थाना क्षेत्र में हुए चर्चित सुंदर यादव हत्याकांड के दो मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी से पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. लंबे समय से फरार चल रहे वसीम और अकरम को उत्तराखंड के ऋषिकेश से गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तारी के दौरान दोनों ने भागने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई.

मुखिया के भतीजे की हुई थी हत्या: जानकारी के अनुसार, 18 मई 2026 को नानपुर थाना क्षेत्र के महुआगाछी गांव में सीएसपी संचालक एवं पूर्व मुखिया के भतीजे सुंदर यादव की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. दिनदहाड़े हुई इस हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी. मामले की जांच के दौरान वसीम और अकरम का नाम सामने आया था, जिसके बाद से दोनों फरार चल रहे थे.

ऋषिकेश में छिपे थे अपराधी: पुलिस लगातार दोनों की तलाश में छापेमारी कर रही थी. इसी बीच पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि दोनों आरोपी उत्तराखंड के ऋषिकेश में छिपकर रह रहे हैं. सूचना के आधार पर सीतामढ़ी पुलिस ने उत्तराखंड की दून पुलिस से संपर्क किया और संयुक्त अभियान चलाया गया.

अपराधियों के पैर में लगी गोली: पुलिस टीम जब आरोपियों तक पहुंची तो दोनों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए भागने की कोशिश की. इस दौरान हुई मुठभेड़ में दोनों अपराधियों के पैरों में गोली लगी. पुलिस ने तत्काल दोनों को हिरासत में लेकर अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है.

''बीते 18 मई को मुखिया के भतीजे की हत्या कर दी गई थी. इसके बाद एसपी के निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया था. टीम ने उत्तराखंड के ऋषिकेश में जाकर उत्तराखंड पुलिस के सहयोग से दोनों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है. दोनों भाग रहे थे इसी क्रम में अपराधियों के द्वारा गोली चलाई गई. जवाबी कार्रवाई में दोनों को गोली लगी और घायल हो गए. उनका इलाज चल रहा है.''- सुनीता कुमारी, डीएसपी, पुपरी

खंगाला जा रहा आपराधिक इतिहास: पुलिस अधिकारियों के अनुसार, वसीम और अकरम से पूछताछ की जा रही है. जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि पूछताछ में सुंदर यादव हत्याकांड के अलावा अन्य आपराधिक मामलों से जुड़े कई महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं. दोनों आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है.

अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जारी अभियान: इस गिरफ्तारी के बाद सुंदर यादव हत्याकांड की जांच को नई दिशा मिलने की संभावना है. वहीं आरोपियों के पकड़े जाने से पीड़ित परिवार और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है. पुलिस का कहना है कि मामले में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी अभियान जारी है.

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