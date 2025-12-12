ETV Bharat / state

भ्रष्टाचार के खिलाफ विस्थापितों ने बोकारो उपायुक्त की निकाली शव यात्रा, पुलिस ने रोका

बोकारो: जिले में डीपीएलआर के द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ विस्थापित नौजवान संघर्ष मोर्चा के बैनर तले विस्थापितों ने बोकारो डीसी का पुतला बनाकर शव यात्रा निकाली, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया. पूर्व से घोषित कार्यक्रम के तहत निर्धारित विस्थापित बोकारो हवाई अड्डा के समीप भारी संख्या में लोग पहुंचे और शव यात्रा की तैयारी करने लगे. शव यात्रा निकालते तभी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में दलबल के साथ आए पुलिस के द्वारा यात्रा को रोक दिया गया.



विस्थापित नेता अरूण कुमार महतो का आरोप है कि डीपीएलआर भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है. जहां अधिकारी के द्वारा नियम विरूद्ध पर्चा काटा जा रहा है. उन्होंने कहा कि सहायक कर्मचारियों के द्वारा पुनर्वासित भूमि को लूटने का काम किया जा रहा है. जिसका विरोध शुक्रवार को डीसी का पुतला बनाकर शव यात्रा का कार्यक्रम रखा था. विस्थापित नेता ने कहा कि प्रशासन के द्वारा शव यात्रा को रोक कर हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों को भी छीना जा रहा है.

जानकारी देते विस्थापित और अधिकारी (ईटीवी भारत)

मामला हल नहीं हुआ तो फिर से निकाली जाएगी शव यात्रा