केंद्रीय कोल सचिव ने बेलगड़िया टाउनशिप में स्वास्थ्य सुविधाओं का किया उद्घाटन, कहा- विस्थापितों को मिलेगा मालिकाना हक
भारत सरकार के कोल सचिव विक्रम देव दत्त दो दिवसीय दौरे पर धनबाद पहुंचे हैं. उन्होंने विस्थापित परिवारों को मालिकाना हक दिलाने की बात कही.
Published : November 28, 2025 at 4:55 PM IST
धनबाद: भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के कोल सचिव विक्रम देव दत्त दो दिवसीय दौरे पर धनबाद पहुंचे हैं. शुक्रवार को उन्होंने बेलगड़िया टाउनशिप में चल रहे विभिन्न विकास योजनाओं का जायजा लिया और कई महत्वपूर्ण सुविधाओं का उद्घाटन किया. कोल सचिव ने बेलगड़िया टाउनशिप में पुलिस स्टेशन और JRDA ऑफिस का उद्घाटन किया. इसके साथ ही दर्जनों बेरोजगार युवाओं को ई-रिक्शा भी वितरित कियाा ताकि उन्हें रोजगार से जोड़ा जा सके.
बेलगड़िया बनेगा मॉडल टाउनशिप: कोल सचिव
निरीक्षण के दौरान कोल सचिव ने टाउनशिप में रह रहे विस्थापित परिवारों से बातचीत की. साथ ही उनकी समस्याओं को सुना और समाधान का आश्वासन दिया. कोल सचिव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार बेलगड़िया को एक मॉडल टाउनशिप बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने बताया कि यहां रहने वाले हर परिवार को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार योजनाएं चलाई जा रही हैं. मौके पर उन्होंने धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन के प्रयासों की भी सराहना की, जो टाउनशिप के विकास पर विशेष निगरानी रख रहे हैं.
विस्थापितों को मिलेगा मालिकाना हक: डीसी
वहीं धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन और बीसीसीएल सीएमडी मनोज अग्रवाल ने बताया कि बेलगड़िया टाउनशिप में रह रहे विस्थापित परिवार अब तक लीज पर रह रहे थे. लेकिन अब उन्हें मकान का मालिकाना हक दिया जाएगा, ताकि यहां रहने वाले लोगों को जरूरी कागजात बनाने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो. उन्होंने कहा कि टाउनशिप में एक बड़ा अस्पताल, आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूल, सड़क, स्ट्रीट लाइट समेत सभी बुनियादी सुविधाएं तेजी से विकसित की जा रही हैं. आने वाले समय में बेलगड़िया को विश्व स्तरीय टाउनशिप के रूप में तैयार किया जाएगा.
