ETV Bharat / state

केंद्रीय कोल सचिव ने बेलगड़िया टाउनशिप में स्वास्थ्य सुविधाओं का किया उद्घाटन, कहा- विस्थापितों को मिलेगा मालिकाना हक

बेलगड़िया क्षेत्र का निरीक्षण करते कोल सचिव, डीसी और अन्य अधिकारी ( ईटीवी भारत )

धनबाद: भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के कोल सचिव विक्रम देव दत्त दो दिवसीय दौरे पर धनबाद पहुंचे हैं. शुक्रवार को उन्होंने बेलगड़िया टाउनशिप में चल रहे विभिन्न विकास योजनाओं का जायजा लिया और कई महत्वपूर्ण सुविधाओं का उद्घाटन किया. कोल सचिव ने बेलगड़िया टाउनशिप में पुलिस स्टेशन और JRDA ऑफिस का उद्घाटन किया. इसके साथ ही दर्जनों बेरोजगार युवाओं को ई-रिक्शा भी वितरित कियाा ताकि उन्हें रोजगार से जोड़ा जा सके.

बेलगड़िया बनेगा मॉडल टाउनशिप: कोल सचिव

निरीक्षण के दौरान कोल सचिव ने टाउनशिप में रह रहे विस्थापित परिवारों से बातचीत की. साथ ही उनकी समस्याओं को सुना और समाधान का आश्वासन दिया. कोल सचिव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार बेलगड़िया को एक मॉडल टाउनशिप बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने बताया कि यहां रहने वाले हर परिवार को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार योजनाएं चलाई जा रही हैं. मौके पर उन्होंने धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन के प्रयासों की भी सराहना की, जो टाउनशिप के विकास पर विशेष निगरानी रख रहे हैं.