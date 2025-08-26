हजारीबाग: बड़कागांव इन दोनों आंदोलन के कारण पूरे राज्य में सुर्खियों में है. स्थिति यह बन गई है कि हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने एनटीपीसी के वरीय पदाधिकारी और उससे जुड़े केंद्रीय मंत्री से भी मुलाकात कर समस्या का समाधान करने की बात की है. दूसरी ओर कट ऑफ डेट बदलने की मांग को लेकर 10 जून से ही युवा विस्थापित संघर्ष मोर्चा अनिश्चितकालीन धरने पर है.

हजारीबाग का बड़कागांव कोल उत्खनन के लिए पूरे देश भर में जाना जाता है. एनटीपीसी कोल उत्खनन कर देश के कई राज्यों को बिजली उत्पन्न करने के लिए कोयला उपलब्ध करा रही है. यहां मुआवजा और कट ऑफ डेट को लेकर युवा संघर्ष भी कर रहे हैं. 'युवा विस्थापित संघर्ष मोर्चा' के नेतृत्व में कट ऑफ डेट (विस्थापन तिथि) को आगे बढ़ाने, विस्थापन की राशि वर्तमान दरों से देने और विस्थापित युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता देने की मांगों को लेकर कई महीनों से आंदोलन किया जा रह है.

संवाददाता गौरव की रिपोर्ट (Etv Bharat)

यह आंदोलन 10 जून 2025 से अनिश्चितकालीन धरने के रूप में शुरू हुआ था जो अब तक जारी है. विस्थापितों का कहना है कि 2016 की कट ऑफ डेट मान्य नहीं है. जिस दिन से उनके गांव को विस्थापित किया गया है, उसी दिन को कट ऑफ डेट माना जाए. विस्थापितों की मांग है कि 18 वर्ष से ऊपर के सभी युवाओं को एकल परिवार माना जाए.

विस्थापितों की मांग है कि उन्हें मिलने वाली एकमुश्त मुआवजे की राशि वर्तमान दरों के अनुसार दी जाए. विस्थापित होने वाले युवक-युवतियों को परियोजना में नौकरी में प्राथमिकता दी जाए. हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने मानसून सत्र के दौरान दिल्ली में एनटीपीसी के वरीय पदाधिकारी और संबंधी केंद्रीय मंत्री से भी मुलाकात कर स्थिति से अवगत कराया है.

विरोध प्रदर्शन करते आंदोलनकारी (Etv Bharat)

बड़कागांव के आंदोलन की धमक अब दिल्ली तक पहुंच चुकी है. बहरहाल कट ऑफ डेट को लेकर क्या फैसला लिया जाता है इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं.

