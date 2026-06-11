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15 लाख की ब्राउन शुगर के साथ छह ड्रग पेडलर गिरफ्तार, देवघर पुलिस की बड़ी कार्रवाई।

देवघर: नशे के कारोबार पर शिकंजा कसने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत देवघर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. गुरुवार को जसीडीह थाना क्षेत्र में की गई छापेमारी के दौरान पुलिस ने करीब 15 लाख रुपये मूल्य की ब्राउन शुगर और 63 हजार रुपये नकद के साथ छह ड्रग पेडलरों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में एक महिला भी शामिल है.

देवघर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जसीडीह रेलवे स्टेशन के समीप स्थित एक धर्मशाला के पास कुछ तस्कर ब्राउन शुगर समेत अन्य नशीले पदार्थों की खरीद-बिक्री कर रहे हैं. सूचना के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर छापेमारी की और सभी आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद सभी को जसीडीह थाना लाकर पूछताछ की गई.

जानकारी देते एसपी (Etv Bharat)

मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर ने बताया कि गिरफ्तार सभी आरोपी बड़े पैमाने पर नशीले पदार्थों की तस्करी और बिक्री के धंधे से जुड़े हुए हैं. उनके पास से बरामद ब्राउन शुगर को छोटे-छोटे पैकेटों में बांटकर शहर के युवाओं के बीच खपाने की योजना थी. पुलिस की सतर्कता के कारण यह खेप बाजार तक पहुंचने से पहले ही जब्त कर ली गई. गिरफ्तार आरोपियों में जामताड़ा निवासी गुल अहमद और इस्माइल अंसारी के अलावा देवघर और मधुपुर के करौं क्षेत्र के अन्य आरोपी शामिल हैं.

पुलिस के अनुसार, गुल अहमद पूर्व में भी नशे के कारोबार में संलिप्त रहा है और उसे पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है. वहीं गिरफ्तार महिला की पहचान खुशबू देवी के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि उसका पति सिकंदर महतो भी लंबे समय से नशे के कारोबार से जुड़ा रहा है और इस मामले में कई बार जेल जा चुका है.