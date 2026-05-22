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पति ही निकला पत्नी का कातिल, देवघर में चाय दुकान संचालिका हत्याकांड का खुलासा

देवघर: जिले के कुंडा थाना क्षेत्र में चाय की दुकान चलाने वाली महिला की निर्मम हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है. इस दिल दहला देने वाली वारदात में मृत महिला का पति शिव यादव ही उसका हत्यारा निकला. पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है. पूछताछ के दौरान उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसी ने पत्नी की हत्या की थी. पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया है.

शुरुआती जांच और घटनास्थल से मिले तथ्यों के आधार पर पुलिस को संदेह हुआ कि हत्या के पीछे महिला के पति की भूमिका हो सकती है. इसके बाद पुलिस ने परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ की तथा तकनीकी अनुसंधान के जरिए आरोपी तक पहुंचने में सफलता हासिल की: कुलदीप कुमार, डीएसपी

डीएसपी ने आगे बताया कि पूछताछ के दौरान शिव यादव ने स्वीकार किया कि उसकी पत्नी का किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध होने का शक था. जिले लेकर दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. आरोपी के मुताबिक, उसने कई बार पत्नी को समझाने की कोशिश की लेकिन स्थिति में सुधार नहीं होने पर दोनों के बीच तीखी बहस हुई.

पत्नी की हत्या करने वा्ला पति गिरफ्तार (Etv Bharat)

छापेमारी में पकड़ा गया पति