पति ही निकला पत्नी का कातिल, देवघर में चाय दुकान संचालिका हत्याकांड का खुलासा
देवघर पुलिस ने पत्नी की हत्या करने वाले पति को गिरफ्तार किया है.
Published : May 22, 2026 at 4:55 PM IST
देवघर: जिले के कुंडा थाना क्षेत्र में चाय की दुकान चलाने वाली महिला की निर्मम हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है. इस दिल दहला देने वाली वारदात में मृत महिला का पति शिव यादव ही उसका हत्यारा निकला. पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है. पूछताछ के दौरान उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसी ने पत्नी की हत्या की थी. पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया है.
शुरुआती जांच और घटनास्थल से मिले तथ्यों के आधार पर पुलिस को संदेह हुआ कि हत्या के पीछे महिला के पति की भूमिका हो सकती है. इसके बाद पुलिस ने परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ की तथा तकनीकी अनुसंधान के जरिए आरोपी तक पहुंचने में सफलता हासिल की: कुलदीप कुमार, डीएसपी
डीएसपी ने आगे बताया कि पूछताछ के दौरान शिव यादव ने स्वीकार किया कि उसकी पत्नी का किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध होने का शक था. जिले लेकर दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. आरोपी के मुताबिक, उसने कई बार पत्नी को समझाने की कोशिश की लेकिन स्थिति में सुधार नहीं होने पर दोनों के बीच तीखी बहस हुई.
छापेमारी में पकड़ा गया पति
इसी दौरान गुस्से में आकर उसने पत्नी की हत्या कर दी. पुलिस के मुताबिक, आरोपी घटना के बाद फरार हो गया था लेकिन लगातार छापेमारी और तकनीकी जांच के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तारी के बाद उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त हथियार भी जब्त कर लिया गया है.
मृतिका माला देवी की हत्या का महज 48 घंटो के अन्दर देवघर पुलिस के द्वारा किया गया खुलासा। मृतिका का पति शिबु यादव ही निकला कातिल।— Deoghar Police (@DeogharPolice) May 22, 2026
दिनांक 19.05.2026 को समय 10:00 बजे पुलिस को देवघर नगर थाना अन्तर्गत ग्राम करनीबाग मुख्य सड़क के किनारे चाय दुकान में माला देवी की हत्या की सूचना… pic.twitter.com/Qlj3RkFNMQ
महिला की हत्या के बाद इलाके में फैल गई थी सनसनी
बता दें कि 19 मई की सुबह करीब 10 बजे स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी कि कुंडा थाना के समीप एक महिला की हत्या कर दी गई है. घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई थी. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई शुरू की और महज दो से तीन दिनों के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा कर दिया.
घटनाेे के खुलासे के बाद मृतक महिला के परिजनों ने राहेत की सांस ली है और त्वरित कार्रवाई के लिए पुलिस की कार्यशैली की सराहना की भी है.
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