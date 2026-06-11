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देवघर पुलिस को साइबर अपराधियों के खिलाफ मिली सफलता, ई-कॉमर्स प्रतिनिधि बनकर लगाते थे लोगों को चूना

देवघर: साइबर अपराध के खिलाफ देवघर पुलिस का अभियान लगातार तेज होता जा रहा है. पुलिस अब ऐसे गिरोहों पर लगातार शिकंजा कस रही है, जो आधुनिक तकनीक का दुरुपयोग कर आम लोगों की मेहनत की कमाई पर डाका डाल रहे हैं. इसी कड़ी में साइबर थाना पुलिस ने सारठ थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए चार साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इनके कब्जे से कई मोबाइल फोन और साइबर अपराध में इस्तेमाल होने वाले अन्य उपकरण भी बरामद किए हैं.

संदिग्ध युवकों की पुलिस के पास पहुंची जानकारी

देवघर एसपी प्रवीण पुष्कर ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सारठ थाना क्षेत्र के एक जंगली इलाके में कुछ संदिग्ध युवक मोबाइल फोन के माध्यम से लोगों से लगातार बातचीत कर रहे हैं. सूचना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल साइबर डीएसपी कैलाश प्रसाद महतो के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया और छापेमारी की योजना बनाई गई.

पुलिस ने पकड़े चार साइबर अपराधी (Etv Bharat)

छापेमारी में पकड़े गए संदिग्ध युवक

पुलिस टीम ने सारठ जंगल में सघन छापेमारी अभियान चलाया. कार्रवाई के दौरान वहां मौजूद चार युवकों को हिरासत में लिया गया. पूछताछ और जांच के बाद यह साफ हो गया कि सभी आरोपी साइबर ठगी के संगठित नेटवर्क से जुड़े हैं. इसके बाद पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी ऐसे इलाकों से संबंध रखते हैं, जहां लंबे समय से साइबर अपराध की घटनाएं सामने आती रही हैं.

ई-कॉमर्स प्रतिनिधि के रूप में लोगों को फंसाते थे

मामले पर बोलते हुए एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी खुद को ई-कॉमर्स कस्टमर केयर प्रतिनिधि, पेमेंट बैंकिंग अधिकारी तथा ऑनलाइन पेमेंट कस्टमर केयर कर्मचारी बताकर लोगों को अपने झांसे में लेते थे. आरोपी फोन पर लोगों को यह विश्वास दिलाते थे कि उनके बैंक खाते या डिजिटल भुगतान सेवा से जुड़ी कोई समस्या है. इसके बाद खाता बंद होने, केवाईसी अपडेट कराने या तकनीकी सहायता देने का बहाना बनाकर लोगों से गोपनीय बैंकिंग जानकारी हासिल कर लेते थे और उनके खातों से रकम निकाल लेते थे.