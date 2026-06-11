देवघर पुलिस को साइबर अपराधियों के खिलाफ मिली सफलता, ई-कॉमर्स प्रतिनिधि बनकर लगाते थे लोगों को चूना
देवघर पुलिस ने ई कॉमर्स कंपनी के कस्टमर केयर बनकर ठगी करने वाले चार साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है.
Published : June 11, 2026 at 5:19 PM IST
देवघर: साइबर अपराध के खिलाफ देवघर पुलिस का अभियान लगातार तेज होता जा रहा है. पुलिस अब ऐसे गिरोहों पर लगातार शिकंजा कस रही है, जो आधुनिक तकनीक का दुरुपयोग कर आम लोगों की मेहनत की कमाई पर डाका डाल रहे हैं. इसी कड़ी में साइबर थाना पुलिस ने सारठ थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए चार साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इनके कब्जे से कई मोबाइल फोन और साइबर अपराध में इस्तेमाल होने वाले अन्य उपकरण भी बरामद किए हैं.
संदिग्ध युवकों की पुलिस के पास पहुंची जानकारी
देवघर एसपी प्रवीण पुष्कर ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सारठ थाना क्षेत्र के एक जंगली इलाके में कुछ संदिग्ध युवक मोबाइल फोन के माध्यम से लोगों से लगातार बातचीत कर रहे हैं. सूचना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल साइबर डीएसपी कैलाश प्रसाद महतो के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया और छापेमारी की योजना बनाई गई.
छापेमारी में पकड़े गए संदिग्ध युवक
पुलिस टीम ने सारठ जंगल में सघन छापेमारी अभियान चलाया. कार्रवाई के दौरान वहां मौजूद चार युवकों को हिरासत में लिया गया. पूछताछ और जांच के बाद यह साफ हो गया कि सभी आरोपी साइबर ठगी के संगठित नेटवर्क से जुड़े हैं. इसके बाद पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी ऐसे इलाकों से संबंध रखते हैं, जहां लंबे समय से साइबर अपराध की घटनाएं सामने आती रही हैं.
ई-कॉमर्स प्रतिनिधि के रूप में लोगों को फंसाते थे
मामले पर बोलते हुए एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी खुद को ई-कॉमर्स कस्टमर केयर प्रतिनिधि, पेमेंट बैंकिंग अधिकारी तथा ऑनलाइन पेमेंट कस्टमर केयर कर्मचारी बताकर लोगों को अपने झांसे में लेते थे. आरोपी फोन पर लोगों को यह विश्वास दिलाते थे कि उनके बैंक खाते या डिजिटल भुगतान सेवा से जुड़ी कोई समस्या है. इसके बाद खाता बंद होने, केवाईसी अपडेट कराने या तकनीकी सहायता देने का बहाना बनाकर लोगों से गोपनीय बैंकिंग जानकारी हासिल कर लेते थे और उनके खातों से रकम निकाल लेते थे.
देवघर पुलिस का साईबर अपराधियों के विरूद्ध कार्रवाई के तहत 04 आरोपी गिरफ्तार— Deoghar Police (@DeogharPolice) June 11, 2026
गुप्त सूचना के आधार पर देवघर जिले में संदिग्ध साईबर अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए छापामारी अभियान में पुलिस द्वारा छापेमारी कर 04 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों में 1. कमरूद्दीन… pic.twitter.com/vEbwKGl07K
मोबाइल में फर्जी APK फाइल खोलते ही मिल जाता था एक्सेस
पुलिस पूछताछ में साइबर अपराधियों ने कई अहम खुलासे भी किए हैं. आरोपियों ने बताया कि वे लोगों के मोबाइल फोन पर फर्जी APK फाइल भेजते थे. जैसे ही कोई व्यक्ति उस फाइल को डाउनलोड कर अपने मोबाइल में इंस्टॉल करता था, अपराधियों को उसके फोन का एक्सेस मिल जाता था. इसके बाद वे मोबाइल में मौजूद बैंकिंग एप, ओटीपी, पासवर्ड और अन्य संवेदनशील जानकारियों तक पहुंच बनाकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया करते थे. साइबर अपराधियों द्वारा अपनाया जा रहा यह तरीका बेहद खतरनाक माना जाता है क्योंकि इसमें पीड़ित को लंबे समय तक यह भी पता नहीं चल पाता कि उसका मोबाइल हैक हो चुका है.
पुलिस का साइबर अपराधियों के खिलाफ अभियान
देवघर पुलिस का कहना है कि जिले में साइबर अपराध के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है. आए दिन विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया जा रहा है लेकिन इसके बावजूद युवाओं का एक वर्ग तेजी से इस अवैध कारोबार की ओर आकर्षित हो रहा है. कम समय में अधिक पैसे कमाने की लालसा कई युवाओं को अपराध की दुनिया में धकेल रही है, जो चिंता का विषय है.
केवल गिरफ्तारी से ही साइबर अपराध पर पूरी तरह अंकुश नहीं लगाया जा सकता. इसके लिए समाज और आम लोगों की भागीदारी भी जरूरी है. पुलिस लगातार गांव गांव और स्कूल-कॉलेजों में जागरूकता अभियान चला रही है ताकि लोग साइबर अपराधियों के झांसे में न आएं. किसी भी अनजान शख्स को बैंक खाता, एटीएम, ओटीपी, यूपीआई पिन या अन्य गोपनीय जानकारी साझा न करें और किसी भी संदिग्ध लिंक या APK फाइल को डाउनलोड करने से बचें: प्रवीण पुष्कर, एसपी
लोगों में जन जागरुकता की जरूरत
पुलिस का मानना है कि सख्त कार्रवाई, तकनीकी निगरानी और व्यापक जन जागरूकता के माध्यम से आने वाले समय में देवघर जिले में साइबर अपराध की घटनाओं में कमी लाई जा सकेगी. फिलहाल गिरफ्तार चारों साइबर अपराधियों से पूछताछ जारी है और पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि उनके नेटवर्क से और कौन कौन लोग जुड़े हैं.
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