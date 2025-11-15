ETV Bharat / state

भयावह रूप ले रहा दिल्ली-NCR का प्रदूषण, गर्भवती महिलाओं-नवजात के लिए बेहद खतरनाक, हालात चिंताजनक

नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक हो गया है. लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के चलते लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत हो रही है. प्रदूषण में हुए इजाफे के बाद कक्षा पांच तक के स्कूलों को हाइब्रिड कर दिया गया है. दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण में हो रहे इजाफे से लोग काफी चिंतित हैं. फिलहाल दिल्ली एनसीआर का कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से कम हो. दिल्ली एनसीआर के प्रत्येक इलाके में लोग प्रदूषित हवा में सांस लेने के लिए बेबस हो चुके हैं. बढ़ते प्रदूषण स्तर के चलते दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में सुबह के वक्त हल्की धुंध नजर आ रही है.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों की माने तो दिल्ली एनसीआर के अधिकतर इलाकों का प्रदूषण स्तर 300 के पार है जबकि कई इलाकों का प्रदूषण स्तर 400 पार कर चुका है. हालात गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के भी ठीक नहीं है. हर तरफ प्रदूषण का कहर बरक़रार है. दिल्ली एनसीआर पूरी तरह से अब गैस चैंबर में तब्दील हो गया है. विशेष तौर पर बुजुर्गों और छोटे बच्चों को बढ़ते प्रदूषण के चलते काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. सुबह और शाम के वक्त जहां एक तरफ पार्कों में रौनक दिखाई देती थी तो वही प्रदूषण बढ़ने के बाद अब इक्का-दुक्का लोग पार्कों में नजर आते हैं.

प्रदूषण पर संवाददाता शहजाद आबिद की रिपोर्ट (ETV BHARAT)

गर्भवती महिलाओं पर खतरा, नवजात में हो सकते हैं विकार

गाइनकॉलजिस्ट डॉ अरुणा अग्रवाल के मुताबिक लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के चलते लोगों को कोई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. बढ़ते प्रदूषण का असर गर्भवती महिलाओं पर भी पड़ रहा है. कई बार देखा गया है कि गर्भ में बोल रहे बच्चे तक तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है. एयर क्वालिटी इंडेक्स मौजूदा समय में काफी ज्यादा है. ऐसे में गर्भवती महिलाओं को बेहद एहतियात बरतने की जरूरत है. गर्भवती महिलाओं को सुबह और शाम के वक्त बाहर टहलने से बचना चाहिए. गर्भवती महिलाओं को खुले में किसी भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी करने से बचना चाहिए. किसी भी तरह की परेशानी होने पर तुरंत डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए.