दिल्ली के बाद गाजियाबाद में भी पांचवी तक हाइब्रिड मोड में चलेंगी क्लास, प्रदूषण ने तोड़े सभी रिकॉर्ड

माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने के साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स में और भी ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है.

GHAZIABAD POLLUTION NEWS
स्कूली बच्चे (SOURCE: ANI)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 14, 2025 at 10:22 AM IST

Updated : November 14, 2025 at 10:41 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर खतरनाक निशान को पार कर चुका है. दिल्ली एनसीआर में हर तरफ सुबह के वक्त धुंध दिखाई दे रही है. लगातार हो रहे प्रदूषण में इजाफा लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है. दिल्ली एनसीआर के अधिकतर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया है. फिलहाल प्रदूषण से राहत मिलने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है.

कक्षा 5 तक हाइब्रिड मोड में चलेंगी क्लास
दिल्ली के बाद गाजियाबाद में भी बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए नर्सरी से कक्षा 5 तक के सभी स्कूलों को अगले आदेश तक हाइब्रिड मोड में चलाया जाएगा. कोचिंग संस्थानों को भी छोटे बच्चों की क्लास ऑनलाइन करने के निर्देश जारी किए गए हैं. इस संबंध में गाजियाबाद की बेसिक शिक्षा अधिकारी ओपी यादव द्वारा आदेश जारी किया गया है. बीएसए ओपी यादव ने कहा, बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए जिला अधिकारी के निर्देश पर कक्षा 5 तक के स्कूलों को हाइब्रिड किया गया है. सभी स्कूलों को जारी आदेश का कड़ाई से पालन करना होगा. आदेश का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर सख्त की जाएगी.

गाजियाबाद में पहली से पांचवी तक स्कूल हाइब्रिड मोड में चलेंगे (ETV BHARAT)

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों की माने तो दिल्ली एनसीआर का प्रदूषण स्तर बेहद खराब श्रेणी में है. दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा मैं फिलहाल कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जहां पर लोगों को सांस लेने के लिए साफ हवा नसीब हो रही हो रही हो. हर तरफ प्रदूषण का जहर फैला हुआ है. कई इलाकों में तो हालत बेहद खराब हो चुके हैं. दिल्ली एनसीआर में कई इलाके ऐसे भी हैं जहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के करीब पहुंच गया है. प्रदूषण की रोकथाम को लेकर दिल्ली एनसीआर में तमाम तरह की कोशिश की जा रही है लेकिन धरातल पर की जा रही सभी कोशिशें ना काफी साबित हो रही है.

दिल्ली के अधिकतर इलाकों में AQI 400 के ऊपर (ETV BHARAT)

वरिष्ठ चिकित्सक डॉ राज कुमार पोद्दार के मुताबिक, मौजूदा समय में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है. प्रदूषण से एहतियात करना बेहद जरूरी है. घर से बाहर निकलने पर मास्क का प्रयोग जरूर करें. मास्क का प्रयोग करने से काफी हद तक पीएम 2.5 और PM 10 के बारीक कण नाक के रास्ते शरीर में दाखिल नहीं होते हैं. प्रदूषण के दिनों में शरीर को हाइड्रेट रखना और इम्यूनिटी मेंटेन करना बेहद जरूरी है. पर्याप्त मात्रा में पानी पिए और पौष्टिक आहार लें. बच्चों और बुजुर्गों को बाहर निकलने से परहेज करना चाहिए. खुली हवा में एक्सरसाइज आदि करने से बचना चाहिए. पहले से गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों को विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है.

डॉक्टर्स ने बताया इस प्रदूषण से कैसे कर सकते हैं बचाव (ETV BHARAT)

दिल्ली-NCR में शुक्रवार को AQI की स्थिति
शुक्रवार सुबह 8 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 397 पर रहा, जिसे 'बहुत खराब' श्रेणी में रखा गया. सुबह 7 बजे AQI 399 था, जो 'गंभीर' श्रेणी के निशान से केवल एक अंक कम था. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी के कई निगरानी स्टेशनों ने शुक्रवार को 400 के निशान से ऊपर AQI दर्ज किया.

दिल्ली के अधिकतर इलाकों में AQI 400 के ऊपर (ETV BHARAT)

राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता में तेज़ी से गिरावट के साथ, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने पूरे दिल्ली-NCR में जीआरएपी III लागू कर दिया है. वहीं दिल्ली-NCR की हवा 'गंभीर' श्रेणी में आ गई है. सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकारों को पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए उठाए गए कदमों पर एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया, जो दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण संकट में योगदान देता है भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने आदेश दिया, "हम पंजाब और हरियाणा राज्य को पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हैं।" मामले में एक वकील ने पीठ को बताया कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीक्यूएएम) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान जीआरएपी-III को लागू किया है, लेकिन स्थिति इसके बजाय जीआरएपी-IV को लागू करने की मांग कर रही है.

