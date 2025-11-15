ETV Bharat / state

दिल्ली-एनसीआर में सर्दी के साथ बढ़ा प्रदूषण का कहर, AQI खतरनाक श्रेणी में बरकरार

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में सर्दी की दस्तक के साथ ही प्रदूषण का कहर और बढ़ गया है. हालात ऐसे हो चुके हैं कि बाहर निकलना भी सेहत के लिए खतरा बन गया है. दिल्ली एनसीआर में रात के समय ठंड इतनी बढ़ गई है कि लोग नवंबर में ही दिसंबर–जनवरी जैसी सर्दी का अनुभव कर रहे हैं. मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो सामान्य से काफी कम है.

मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. दिन में मौसम हल्का गर्म और रात में खुशगवार ठंड होगी. हवा की गति 6.1 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई है. मौसम विभाग का अनुमान है कि 20 नवंबर के बाद रात का पारा और भी नीचे जा सकता है. वहीं अधिकतम तापमान फिलहाल 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है, लेकिन इसमें भी गिरावट की संभावना जताई गई है.

आईएमडी का कहना है कि 15 से 20 नवंबर के बीच क्षेत्र में बादल छाए रहेंगे, धुंध और कोहरे का प्रभाव बना रहेगा और दोपहर के समय धूप बहुत कम देखने को मिल सकती है. आगे चलकर शीत लहर की स्थिति भी बन सकती है, लेकिन फिलहाल अगले कुछ दिनों में मुख्य रूप से बादल, कोहरा और धुंध ही मौसम की स्थिति तय करेंगे.