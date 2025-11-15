दिल्ली-एनसीआर में सर्दी के साथ बढ़ा प्रदूषण का कहर, AQI खतरनाक श्रेणी में बरकरार
राजधानी का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स आज सुबह 386 दर्ज हुआ जो बहुत खराब श्रेणी में आता है.
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में सर्दी की दस्तक के साथ ही प्रदूषण का कहर और बढ़ गया है. हालात ऐसे हो चुके हैं कि बाहर निकलना भी सेहत के लिए खतरा बन गया है. दिल्ली एनसीआर में रात के समय ठंड इतनी बढ़ गई है कि लोग नवंबर में ही दिसंबर–जनवरी जैसी सर्दी का अनुभव कर रहे हैं. मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो सामान्य से काफी कम है.
मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. दिन में मौसम हल्का गर्म और रात में खुशगवार ठंड होगी. हवा की गति 6.1 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई है. मौसम विभाग का अनुमान है कि 20 नवंबर के बाद रात का पारा और भी नीचे जा सकता है. वहीं अधिकतम तापमान फिलहाल 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है, लेकिन इसमें भी गिरावट की संभावना जताई गई है.
#WATCH | राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 15, 2025
वीडियो दिल्ली छावनी क्षेत्र से है। pic.twitter.com/tTHgG96BlN
आईएमडी का कहना है कि 15 से 20 नवंबर के बीच क्षेत्र में बादल छाए रहेंगे, धुंध और कोहरे का प्रभाव बना रहेगा और दोपहर के समय धूप बहुत कम देखने को मिल सकती है. आगे चलकर शीत लहर की स्थिति भी बन सकती है, लेकिन फिलहाल अगले कुछ दिनों में मुख्य रूप से बादल, कोहरा और धुंध ही मौसम की स्थिति तय करेंगे.
दिल्ली के 7 इलाकों में AQI खतरनाक श्रेणी श्रेणी दर्ज
दिल्ली के कई हिस्सों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है. 7 जगहों पर हवा इतनी खराब दर्ज हुई है कि यह सीधे लोगों की सेहत को प्रभावित कर सकती है. बवाना 420 AQI, वज़ीरपुर: 385 AQI, अलीपुर: 372 AQI, आरके पुरम: 334 AQI, पटपरगंज: 355 AQI, बुराड़ी: 348 AQI है.
कब मिलेगी दिल्ली को राहत?
मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, अभी कुछ दिनों तक हालात ज्यादा बदलने वाले नहीं हैं. राहत तभी मिलेगी जब तापमान थोड़ा बढ़ेगा और हवा की रफ्तार तेज होगी. हवा चलने से प्रदूषण ऊपर उठता है और जमीन के पास जमा जहरीले कण फैल जाते हैं, जिससे AQI में सुधार आता है.फिलहाल, दिल्लीवालों को प्रदूषण की इस मार से बचने के लिए सतर्क रहना ही सबसे बड़ा उपाय है. हवा साफ होने में अभी थोड़ा समय लग सकता है.
