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राहुल गांधी पर जमकर बरसे सीएम धामी, इंदौर में 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम के मिमिक्री को लेकर साधा निशाना

सीएम धामी ने इंदौर में 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में पीएम मोदी और उनकी मां का उपहास उड़ाने पर राहुल गांधी को जमकर घेरा है.

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राहुल गांधी पर बरसे सीएम धामी (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 22, 2026 at 7:57 AM IST

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Updated : September 22, 2026 at 8:06 AM IST

3 Min Read
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हरिद्वार: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर पीएम मोदी और उनकी माता का उपहास उड़ाने का आरोप लगाया. इस मुद्दे पर सीएम धामी ने राहुल गांधी को जमकर घेरा है. उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयु और अनुभव में बहुत बड़े हैं, उन्होंने देश को बहुत कुछ दिया, जो आज तक किसी ने नहीं दिया. प्रधानमंत्री की मां के प्रति श्रद्धा और आदर होना चाहिए ,लेकिन राहुल गांधी के मंच पर उनकी मां का उपहास उड़ाया जा रहा है. उनके इस बयान से उनकी सोच और गरिमा, पूरे देश के सामने बेनकाब हो गई है.

वहीं एनएसए अजीत डोभाल को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा की गई टिप्पणी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अजीत डोभाल ने देश को पूरी दुनिया में मजबूत करने का काम किया है. उन्होंने देश की सीमाओं को ताकत देने का काम किया है. अजीत डोभाल उत्तराखंड के लाल हैं. राहुल गांधी का उनको लेकर दिया गया बयान निंदनीय है. राहुल गांधी की आदत सेना और सेना से जुड़े लोगों का अपमान करना है.

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कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का जन्मदिन कार्यक्रम (Photo-ETV Bharat)

उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर तक भी सवाल उठाए. उन्हें लगता है कि पूरे देश की सत्ता पर राहुल गांधी का अधिकार और एक साधारण परिवार से आने वाले प्रधानमंत्री बनकर देश चला रहे हैं, यह बात उनके गले नहीं उतर रही है. राहुल गांधी अपने हिसाब से देश और देश की संसद को चलाना चाहते हैं. उन्होंने अजीत डोभाल का अपमान करके निम्नता की पराकाष्ठा को पर कर दिया है. दरअसल अभी हाल ही में एक छात्रों से जुड़े कार्यक्रम में पीएम मोदी की माता और एनएसए अजीत डोभाल को लेकर टिप्पणी को लेकर वो भाजपा के निशाने पर आ गए हैं.

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कार्यक्रम में उपस्थित लोग (Photo-ETV Bharat)

बता दें कि उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री और प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु सतपाल महाराज का 75वां जन्मदिन हरिद्वार में धूमधाम से मनाया गया. यहां ऋषिकुल मैदान में दो दिवसीय भव्य कार्यक्रम का आयोज हुआ. सोमवार को आयोजित जन्मदिवस समारोह में उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शिरकत करने पहुंचे थे. मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी राहुल गांधी पर जमकर बरसे और उन पर पीएम मोदी की स्वर्गीय माता व एसएसए अजीत डोभाल का अपमान करने का आरोप लगाया.

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कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को लोगों ने दी जन्मदिन की बधाई (Photo-ETV Bharat)

राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने सतपाल महाराज को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने लाखों श्रद्धालुओं, अनुयायियों के मन में धर्म और आध्यात्मिक की अलख जला कर उनके जीवन को दिशा प्रदान की है. दो दिवसीय इस समारोह में देश और विदेश से हजारों श्रद्धालु सतपाल महाराज को शुभकामनाएं देने के लिए पहुंचे. मीडिया से बात करते हुए राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि समारोह में शामिल होकर उन्हें बहुत आनंद की अनुभूति हुई. साथ ही आज यहां मौजूद सभी लोगों ने 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने को लेकर संकल्प लिया है. वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सतपाल महाराज को 75 वे जन्मदिन की शुभकामनाएं दी. उन्होंने कहा कि सतपाल महाराज ने सादगी, सरलता और अनुशासन के साथ जीवन जिया है, और उसी अनुशासन के साथ आज भी वे देवभूमि उत्तराखंड की सेवा कर रहे हैं.

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Last Updated : September 22, 2026 at 8:06 AM IST

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