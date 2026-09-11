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नाराज फूफा के तंज के बाद अब BJP अध्यक्ष नितिन नबीन ने कहा, 'राहुल मियां'

पीएम के नाराज फूफा वाले तंज के बाद भाजपा और कांग्रेस में सियासी हमलों का नया दौर शुरू हो गया है. अनामिका रत्ना की रिपोर्ट...

Congress leader Rahul Gandhi and BJP National President Nitin Nabin
कांग्रेस नेता राहुल गांधी व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 11, 2026 at 8:48 PM IST

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नई दिल्ली : भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी हमलों का नया दौर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘नाराज फूफा’ वाले तंज के बाद से शुरू हो गया है. इसके बाद जहां भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन का राहुल गांधी को ‘राहुल मियां’ कहना राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन गया है. वहीं कांग्रेस और भाजपा के बीच एक बार फिर विशेषणों और व्यक्तिगत हमलों का सिलसिला तेज हो गया है.

प्रधानमंत्री ने हाल के कार्यक्रमों में विपक्ष को ‘नाराज फूफा’ कहा. उन्होंने कहा था कि देश में विकास के हर काम पर कुछ लोग हमेशा नाराज रहते हैं. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वंदे भारत, फ्रेट कॉरिडोर या बुलेट ट्रेन जैसे प्रोजेक्टों पर भी वे शिकायत निकालते हैं. उन्होंने फ्रेट कॉरिडोर का उदाहरण देते हुए कहा कि अब नाराज फूफाजी पूछेंगे कि ट्रक ड्राइवरों का क्या होगा.

अब भाजपा ने इस तंज को आगे बढ़ाते हुए एक व्यंग्यात्मक वीडियो भी जारी किया है. नितिन नबीन ने प्रधानमंत्री के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि विपक्ष की स्थिति परिवार के उस सदस्य जैसी है जो हर बात पर नाराज रहता है. उन्होंने दावा किया कि विकसित भारत 2047 का लक्ष्य पूरा होगा, विपक्ष कितना भी विरोध करे.

एक रिपोर्ट (ETV Bharat)

इसपर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जवाब दिया कि मोदी जी हर साल विपक्ष को नया विशेषण देते हैं—नाराज फूफा, दिमागी नक्सल, अर्बन नक्सल, खान मार्केट गैंग. विशेषण बदलते रहते हैं लेकिन सरकार की नीतियां नहीं बदलतीं. उनका आरोप है कि ये सब अपनी नाकामियों से ध्यान हटाने की कोशिश है.

सिलसिला यहीं नहीं रुका है, इसके बाद नितिन नबीन ने हल्द्वानी में वंदे मातरम विवाद का जिक्र करते हुए राहुल गांधी को ‘राहुल मियां’ कहा. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी वंदे मातरम का महत्व समझ नहीं सकते क्योंकि वे विदेशी संस्कृति में पले-बढ़े हैं. जिस गीत की गूंज पर लाखों लोगों ने बलिदान दिया, उसका पूरा गान करने से कांग्रेस अपमानित महसूस करती है. इस पर कांग्रेस ने तुरंत जवाब दिया. कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर नितिन नबीन का पुतला फूंका. पार्टी का कहना है कि 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने महात्मा गांधी और रवींद्रनाथ टैगोर की सलाह पर वंदे मातरम के केवल दो पद गाने का फैसला लिया था. कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा हर मुद्दे को राजनीतिक हथियार बना रही है.

उधर भाजपा ने कांग्रेस पर ब्रिक्स समिट की आलोचना को लेकर भी ‘नाराज फूफा’ का तमगा लगा दिया है. नितिन नबीन ने कहा कि जी-20, एआई समिट और अब ब्रिक्स—हर बड़ी उपलब्धि पर कांग्रेस को दर्द होता है.

प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम को ‘झूठ की गूंज’ भी कहा था. दोनों तरफ से पुराने विशेषण भी दोहराए जा रहे हैं. पार्टी का मानना है कि यह नैरेटिव बनाने की कोशिश है. भाजपा इसे विकास बनाम नकारात्मकता और राष्ट्रवाद बनाम तुष्टिकरण के रूप में पेश कर रही है, जबकि कांग्रेस इसे मुद्दों से ध्यान भटकाने वाली राजनीति बता रही है. आने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए यह हमला-जवाबी हमला जारी रहने की संभावना है. फिलहाल यह मौखिक और सोशल मीडिया तक सीमित है. जब तक कोई नया विवादास्पद बयान नहीं आता, यह उसी स्तर पर चलता रहेगा जिस स्तर पर पिछले कई वर्षों से चल रहा है.

ये भी पढ़ें- पीएम मोदी ने वडोदरा में विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ, बोले- एक बार फिर 'नाराज फूफा' हो गए

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