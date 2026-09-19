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इंदौर में 'छात्रों की गूंज', राहुल बोले- 'सिस्टम'छात्रों को खतरा मानता है क्योंकि वे सवाल पूछते हैं

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इंदौर में 'छात्रों की गूंज' (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 19, 2026 at 11:08 PM IST

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कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को इंदौर में 'छात्रों की गूंज' को संबोधित किया. राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा, देश के सिस्टम पर छह लोग बैठे हैं, और यही देश चलाते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिस्टम चलाते हैं. अमित शाह स्टूडेंट्स पर बल प्रयोग कराते हैं. मोहन भागवत विचारधारा की बात करते हैं, उन्हें हज़ारों करोड़ रुपये स्कूल कॉलेज चलाने के लिए दिए जाते हैं. सिस्टम में बैठे लोग विपक्षी नेताओं की जासूसी कराते हैं और उद्योगपति सरकार को मार्केटिंग के लिए पैसे देते हैं.' राहुल गांधी ने कहा, "स्टूडेंट देश की नींव होता है. स्टूडेंट देश को बनाता है. शिक्षा कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि हर स्टूडेंट का हक है. किंडर से मिड डे मील, स्कूल, कॉलेज और रोजगार… ये आपका काम नहीं है. ये हिंदुस्तान की सरकार का काम है. सरकार को सिस्टम चलाना चाहिए, मगर देश में उलटा हो रहा है.

कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को इंदौर में 'छात्रों की गूंज' को संबोधित किया. राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा, देश के सिस्टम पर छह लोग बैठे हैं, और यही देश चलाते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिस्टम चलाते हैं. अमित शाह स्टूडेंट्स पर बल प्रयोग कराते हैं. मोहन भागवत विचारधारा की बात करते हैं, उन्हें हज़ारों करोड़ रुपये स्कूल कॉलेज चलाने के लिए दिए जाते हैं. सिस्टम में बैठे लोग विपक्षी नेताओं की जासूसी कराते हैं और उद्योगपति सरकार को मार्केटिंग के लिए पैसे देते हैं.' राहुल गांधी ने कहा, "स्टूडेंट देश की नींव होता है. स्टूडेंट देश को बनाता है. शिक्षा कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि हर स्टूडेंट का हक है. किंडर से मिड डे मील, स्कूल, कॉलेज और रोजगार… ये आपका काम नहीं है. ये हिंदुस्तान की सरकार का काम है. सरकार को सिस्टम चलाना चाहिए, मगर देश में उलटा हो रहा है.

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