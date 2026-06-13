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रांची में प्रशिक्षण सह पेंटिंग प्रतियोगिता, नर्सिंग छात्राओं ने पेंटिंग और स्लोगन के माध्यम से बताई नशीले पदार्थों के खतरे

रांची: राजधानी रांची में एनएमटीसी नर्सिंग स्कूल की छात्राओं के बीच मादक पदार्थों एवं तंबाकू उत्पादों के सेवन और बिक्री के विरुद्ध एक दिवसीय प्रशिक्षण सह पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना तथा समाज को नशा मुक्त बनाना.

कार्यक्रम के दौरान सिविल सर्जन डॉ. प्रभात कुमार ने कहा कि मादक पदार्थों और तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक एवं जानलेवा है. इसके सेवन से कैंसर, हृदय रोग, फेफड़ों की गंभीर बीमारियां और मानसिक विकारों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है. उन्होंने कहा कि नशे की लत व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आर्थिक जीवन को बुरी तरह प्रभावित करती है.

जानकारी देते सिविल सर्जन व छात्राएं (ETV BHARAT)

उन्होंने तंबाकू और धूम्रपान से होने वाले नुकसान की जानकारी देते हुए बताया कि तंबाकू में मौजूद निकोटीन एवं अन्य विषैले रसायन मुंह, गले, फेफड़े और पेट के कैंसर के प्रमुख कारण हैं. इसके अलावा धूम्रपान से बीपी बढ़ता है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का जोखिम बढ़ जाता है. उन्होंने बताया कि नशीले पदार्थ सीधे मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम को प्रभावित करते हैं, जिसका सीधा असर एकाग्रता और मानसिक संतुलन पर पड़ता है. इनके अत्यधिक सेवन से लीवर सिरोसिस, किडनी फेल्योर तथा पाचन तंत्र से जुड़ी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं.