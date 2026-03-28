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धनबाद में हैप्पी स्ट्रीट का आयोजन, कार्यक्रम के माध्यम से फिटनेस और नशा मुक्ति का दिया गया संदेश

धनबाद में हैप्पी स्ट्रीट का आयोजन किया गया है. जिसमें शहर के लोग बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं.

Happy Street organized in Dhanbad
साइक्लिंग प्रतियोगिता में शामिल उपायुक्त और एसएसपी. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 28, 2026 at 6:52 PM IST

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धनबाद: नशा मुक्ति जागरुकता को लेकर जिला प्रशासन की पहल “हैप्पी स्ट्रीट” को लोगों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है. लुबी सर्कुलर रोड पर आयोजित इस कार्यक्रम में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संकल्प लिया.

कार्यक्रम में साइक्लिंग, स्केटिंग, शूटिंग, योगा, बास्केटबॉल, डार्ट गेम, ह्यूमन लूडो और पेंटिंग जैसी कई गतिविधियों ने लोगों को करीब चार घंटे तक व्यस्त रखा. हेल्थ ड्रिंक और पौष्टिक व्यंजनों का भी लोगों ने खूब लुत्फ उठाया.

फिट रहने और नशे से दूर रहने का संदेश

उपायुक्त आदित्य रंजन, एसएसपी प्रभात कुमार समेत कई अधिकारियों ने साइक्लिंग कर लोगों को फिट रहने और नशे से दूर रहने का संदेश दिया. यह साइक्लिंग लुबी सर्कुलर रोड से पूजा टॉकीज, डीआरएम चौक, कोर्ट रोड और रणधीर वर्मा चौक होते हुए वापस लुबी सर्कुलर रोड तक गई.

Happy Street organized in Dhanbad
धनबाद में आयोजित हैप्पी स्ट्रीट कार्यक्रम में संगीत के माध्यम से जागरूक करते कलाकार. (फोटो-ईटीवी भारत)

इन कार्यक्रमों का किया गया आयोजन

कार्यक्रम में नशा मुक्ति केंद्र, हेल्थ चेकअप कैंप, रक्तदान शिविर, नुक्कड़ नाटक, लाइव बैंड, आर्चरी, राइफल शूटिंग और झारखंड के पारंपरिक नृत्य लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे.वहीं “पेंट माय सिटी” और सिग्नेचर बोर्ड के जरिए लोगों ने सामाजिक संदेश भी दिए. इस दौरान उपायुक्त, एसएसपी सहित कुल 15 लोगों ने रक्तदान कर समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई. शिविर में कुल 15 यूनिट रक्त संग्रह किया गया.

Happy Street organized in Dhanbad
धनबाद में आयोजित हैप्पी स्ट्रीट कार्यक्रम में शामिल अधिकारी. (फोटो-ईटीवी भारत)

नशे के खिलाफ जागरूक करना उद्देश्यः उपायुक्त

डीसी आदित्य रंजन ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य सिर्फ जागरुकता फैलाना नहीं, बल्कि युवाओं को नशे के खिलाफ प्रेरित करना और समाज में सकारात्मक बदलाव लाना है. उन्होंने लोगों से इस मुहिम से जुड़ने और नशा मुक्त धनबाद बनाने की अपील की.

Happy Street organized in Dhanbad
धनबाद में आयोजित हैप्पी स्ट्रीट कार्यक्रम में बॉक्सिंग स्पर्धा में शामिल युवा. (फोटो-ईटीवी भारत)

नशे से दूरी ही बेहतर जीवन की कुंजीः एसएसपी

वहीं एसएसपी प्रभात कुमार ने कहा कि नशा से दूर रहना ही बेहतर जीवन की कुंजी है. नशे के दुष्परिणाम गंभीर होते हैं, इसलिए सभी को इससे दूरी बनानी चाहिए. जिला प्रशासन ने साफ किया है कि जागरुकता के साथ-साथ अब नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी. “हैप्पी स्ट्रीट” के जरिए धनबाद ने नशा मुक्त समाज की दिशा में एक मजबूत कदम बढ़ाया है.

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