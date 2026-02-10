नशा मु्क्ति को लेकर पारा शिक्षक की अनोखी पहल, मतदाताओं को शराब पर मतदान न करने की कर रहे हैं अपील
नगर निकाय चुनाव में एक पारा शिक्षक, मतदाता और उम्मीदवार से शराब न पीने और पिलाने की अपील कर रहे हैं.
Published : February 10, 2026 at 7:15 PM IST
गोड्डा: झारखंड नगर निकाय चुनाव के दौरान एक शख्स ऐसा भी है जो घूम-घूम कर लोगों से आह्वान कर रहा है कि वे नशा का सेवन न करें. साथ ही मतदाताओं से भी अपील कर रहे हैं कि अपना मत जब किसी को दो, तो शराब पीकर न करें. जब कोई पिलाये तो न पीये. क्योंकि आप इसका सेवन करके या उसके लोभ में आकर किसी उम्मीदवार को मत देंगे तो वो एक सभ्य व सुंदर समाज नहीं देगा.
पेशे से पारा शिक्षक लतीफ अंसारी नगर परिषद चुनाव में जिस उम्मीदवार से मिल रहे हैं, सभी से मतदाताओं को शराब न पिलाने का आह्वान कर रहे हैं. इसके इलावा प्रत्याशियों को यह भी बताते हैं कि नशे से एक स्वच्छ समाज नहीं बन पायेगा. लतीफ अंसारी दरअसल पेशे से पारा टीचर है. वह एक मध्य विद्यालय में पदस्थापित हैं. उन्हें जब भी छुट्टी मिलती है, वे अपनी साइकिल लेकर नशा मुक्ति अभियान में निकल पड़ते हैं.
स्कूल से छूट्टी मिलते ही जागरुकता में निकल जाते हैं शिक्षक
पारा शिक्षक को जब भी छुट्टी मिलती है, वे साइकिल से झारखंड के अलग-अलग जिले में जाकर लोगों को जागरुक करते हैं. पारा शिक्षक बताते हैं कि उन्हें ये प्रेरणा तब मिली जब वे अपने स्कूल में पठन पाठन के दौरान छोटे-छोटे बच्चे को नशे का आदि होते देखा. उसके बाद ही उन्होंने लोगों को जागरूक करने का बीड़ा उठा लिया. जो पिछले कई सालों से निरंतर जारी है. पिछले महीने ही उन्होंने गोड्डा से सिमडेगा का दौरा साइकिल से पूरा किया था. जहां पत्रकारों की जिला इकाई द्वारा उनको इस प्रशंसनीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया है.
अब चुनाव का मौसम है, जहां जिला प्रशासन नशा पर अंकुश लगाने हेतु लगातार छापेमारी कर रही है. वहीं पारा शिक्षक लतीफ अंसारी आम वोटर हो या फिर उम्मीदवार के पास जाकर उनसे विनती कर रहे हैं कि न शराब पिएं और न ही कोई नशा करें. साथ ही दूसरों को भी नशा करने से बचाएं. जिससे एक बेहतर व्यक्ति के चयन के साथ ही उन्नत समाज बना सकें.
ये भी पढ़ें: साइकिल पर राष्ट्र निर्माण का संदेश: विकसित भारत और नशा-मुक्त अभियान के साथ देश भ्रमण पर निकले हरियाणा के दीपक
नशे के अवैध कारोबारी के खिलाफ हजारीबाग में बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद
नशा मुक्ति को लेकर जामताड़ा में न्यायिक पदाधिकारी सड़क पर उतरे, निकाली जागरूकता रैली