रायपुर में अमित शाह की नक्सलवाद पर हाईलेवल मीटिंग, उपमुख्यमंत्री बोले- 31 मार्च डेडलाइन से पहले ये अंतिम बड़ी समीक्षा बैठक
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक रणनीति को लेकर हाईलेवल मीटिंग ले रहे हैं. इसमें सुरक्षा के साथ विकास पर फोकस किया गया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 8, 2026 at 12:32 PM IST
रायपुर. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं. इस दौरान वे नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए रायपुर में हाई लेवल बैठक ले रहे हैं. बैठक में 31 मार्च तक नक्सलवाद समाप्त करने के लक्ष्य पर केंद्र और राज्य के शीर्ष अधिकारियों के साथ गहन चर्चा के साथ विकास पर भी जोर दिया जा रहा है.
बस्तर पंडुम में होंगे शामिल
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि अमित शाह कल बस्तर पंडुम कार्यक्रम में शामिल होंगे. बस्तर पंडुम बस्तर के संवर्धन और सांस्कृतिक पहचान का उत्सव है, जो क्षेत्र के समग्र विकास की दिशा को मजबूती देता है.
नक्सलवाद पर निर्णायक बैठक, 31 मार्च लक्ष्य पर रणनीति
बैठक से पहले उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि रायपुर में होने वाली इस हाई लेवल बैठक में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, राज्य के डीजीपी और एसीएस होम शामिल हो रहे हैं. उन्होंने संकेत दिए कि 31 मार्च से पहले यह संभवतः अंतिम बड़ी समीक्षा बैठक हो सकती है, जिसमें नक्सलवाद के खिलाफ रणनीतियों पर निर्णायक चर्चा होगी.
सुरक्षा के साथ विकास पर जोर, लाइवलीहुड पर चर्चा
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि आज की बैठक में केवल सुरक्षा ही नहीं, बल्कि बस्तर के विकास को आगे बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा. लाइवलीहुड के अवसर कैसे बढ़ाए जाएं, विकास के लिए आवश्यक संसाधनों की पूर्ति कैसे हो इन बिंदुओं पर ठोस निर्णय लिए जाएंगे. लक्ष्य है बस्तर को देश के सबसे उन्नत आदिवासी संभागों में शामिल करना.
केंद्र–राज्य की संयुक्त नीति का अहम पड़ाव
बता दें कि 8 फरवरी को रायपुर में सुबह से शाम तक चलने वाली इस बैठक में नक्सल समस्या, सुरक्षा रणनीति और सरकार के 31 मार्च तक नक्सलवाद समाप्त करने के लक्ष्य पर विस्तार से मंथन होगा. इसे केंद्र और राज्य की नक्सल विरोधी नीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.